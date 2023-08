Inte bara EU: Usb C blir obligatoriskt på fler platser

Först beslutade EU att samtlig bärbar elektronik, från mobiler till bärbara datorer, måste erbjuda usb C för laddning. Indien följde efter och genomförde en liknande lag, och nu rapporteras det att även Saudiarabiens lokala tillsynsmyndighet har slagit fast att usb C kommer att bli standardkontakten för elektroniska enheter. Det första steget inleds den 1 januari 2025, då nya mobiler och tillbehör som hörlurar, tangentbord, högtalare och routrar som säljs i landet måste erbjuda usb C.

I det andra steget, som inleds den 1 april 2026, kommer alla bärbara datorer (inklusive surfplattor som iPad) också att behöva erbjuda usb C.

Den lokala tillsynsmyndigheten hävdar att beslutet fattades för att "förbättra användarupplevelsen och minska kostnaderna", eftersom usb C möjliggör snabbare dataöverföringshastigheter och även bidrar till att minska elektroniskt avfall eftersom tanken är att användarna ska ha en enda kabel för alla sina enheter.

Även andra länder överväger att göra usb C obligatoriskt. Förra året föreslog den brasilianska tillsynsmyndigheten Anatel att tillverkare av mobiler måste ersätta alla andra kontakter med kontakten, och även amerikanska handelsdepartementet överväger att införa en liknande policy i framtiden, även om inget beslut har fattats ännu.