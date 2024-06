Mobiloperatör ger dubbel surfmängd livet ut

Dubbla surfmängden livet ut, det är vad mobiloperatören Hallon just nu erbjuder. Som exempel innebär det att 20 GB per månad kostar 159 kronor per månad efter en inledande ytterligare rabatt de första fyra månaderna. 10 GB kostar 109 kr per månad och 50 GB kostar kostar 309 kr per månad. Surfmängden och det här priset gäller livet ut, eller så länge du behåller det abonnemang du valt och inte gör några ändringar.

Hallon har abonnemang där samtal och sms ingår inom Sverige och de använder Tres nät, med tillgång till 5G och möjlighet att spara oanvänd surf.

Det är framförallt abonnemanget med 20 GB data per månad som är extra billigt när vi jämför med konkurrenterna. Hos systeroperatören Tre kostar 20 GB surf 299 kr per månad och konkurrenten Vimla erbjuder 20 GB per månad för 240 kronor per månad, alltså nästan 100 kronor (eller exakt 81 kronor) dyrare än Hallon per månad.

Halebop som använder Telias nät tar 339 kronor per månad för 30 GB och 239 kronor för 8 GB. Fello, även de i Telias nät och Telia-ägda är billigare med 165 kr för 8 GB i månaden och 275 kr för 24 GB.

Comviq har just nu ett erbjudande där 20 GB kostar 195 kronor första året, men sedan får en månadskostnad på 225 kr.