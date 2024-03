Nothing låter fansen skapa ny mobil

Specialversion av Nothing Phone 2a

Elektroniktillverkaren Nothing meddelar att man kommer att ska en ny version av sin senaste mobil Nothing Phone 2a med under titeln Community Edition. Det är nämligen precis vad det handlar om, för nu ska fansen få vara med att skapa mobilen. Det kommer att vara fyra steg uppdelade över sex månader där fansen ska vara med att designa hårdvaran, bakgrundsbilderna, paketeringen och marknadsföringskampanjen. När projektet sedan är avslutat kommer vinnaren i varje steg inte bara att bjudas till London för lanseringsevenemanget, utan även vara med och visa upp sitt arbete och vara med att lansera produkten.

Intresserade kommer att kunna börja lämna bidrag från den 26 mars, och all information som behövs finns på projektets hemsida.