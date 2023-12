Nothing Phone 1 får beta av Nothing OS 2.5

Annons

Förra veckan började Nothing rulla ut den skarpa versionen av Android 14-baserade Nothing OS 2.5 till sina Nothing Phone 2. Nu har man även inlett den första betatestningen av gränssnittet för den första generationen av sina mobiler, Nothing Phone 1.

Om du vill vara med och betatesta Nothing OS 2.5 finns all information om hur du går med i betatestningen på Nothings hemsida.

I sedvanlig ordning, eftersom det är en betaversion och dessutom den första betaversionen, undvik att installera den på din primära mobil.