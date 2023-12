Nothing presenterar nytt i februari

Annons

Nothing har nu bekräftat att man kommer att presentera något nytt under MWC-mässan i Barcelona den 27 februari. Däremot nöjer man sig med sloganen ”Nothing to see” för presentationen så det framgår inte vad det handlar om. Det har dock tidigare dykt upp information om en Nothing-produkt som går under namnet A142 alternativt AIN142 som pekar på att det handlar om en ny mobil, närmare bestämt en budgetversion av Nothing Phone 2 med namnet Nothing Phone 2a.