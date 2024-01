Ny detalj avslöjad om nästa Nothing-mobil

Kommer den heta Nothing Phone 2a?

Nothing kommer att presentera något nytt på MWC 20024-mässan i Barcelona 27 februari, och det förmodas bli en ny billigare variant av mobiltelefon. Modellbeteckningen är A142 men den går än så länge under det påstådda namnet Nothing Phone 2a då den sägs bli en enklare variant av företagets modell Phone 2.

Nu har denna modell A142 dykt upp igen i och med en så kallad TUV-certifiering som bland annat avslöjar att den kommer att erbjuda 45W snabbladdning, vilket kan kompletteras med tidigare läckta uppgifter om ett batteri på 4290 mAh.

Annan information som har dykt upp via läckor och certifieringar (men inte officiellt bekräftade) är en amoled-skärm på 6,7 tum med stöd för 120 Hz, en Mediatek Dimensity 7200-proceoor och Android 14-baserade Nothing OS 2.5. den ska även komma i två olika konfigurationer – en med 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring, respektive 12 gigabyte arbetsminne och 256 gigabyte lagring.

Kamerorna på baksidan påstås bli en primär kamera på 50 megapixel med en Samsung Isocell S5KGN9, kompletterad med en 50 megapixel Isocell JN1 ultravidvinkellins, samt en frontkamera på 16 megapixel.

Prisspekulationer säger att prislappen kan bli under 400 euro.