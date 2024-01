Ny läcka tar upp detaljer om Nothing Phone 2a

Annons

Den 27 februari, under MWC 2024, kommer Nothing att presentera något nytt, och det förväntas bli en budgetmobil med namnet Nothing Phone 2a. En del information har sipprat ut tidigare, bland annat via certifiering hos Bureau of Indian Standards (BIS), men nu kommer läckaren Roland Quandt med mer specifik information. Enligt Quandt kommer den nya enheten att heta just Nothing Phone 2a och släppas i två olika konfigurationer - den ena med 8 gigabyte arbetsminne och 28 gigabyte lagring, den andra med 12 gigabyte minne och 256 gigabyte lagring. De ska även släppas i färgerna vit och svart.

Quandt kommer också med en diffus prisbild där den mindre av modellerna ska komma at kosta under 400 euro.