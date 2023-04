Så är planen när HBO Max och Discovery Plus slås ihop

Det var under en presentation på onsdagen som det presenterades hur själva sammanslagningen ska gå till. Redan den 23 maj i år så släpps den nya kombinerade tjänsten i USA. Där kommer prissättningen vara som i HBO Max idag och det innebär att ett abonnemang där det förekommer reklam kostar 10 dollar i månaden, cirka 100 kronor, och att den som vill ha reklamfritt och möjlighet till nedladdningar av innehåll får betala 16 dollar i månaden. Detta motsvarande cirka 160 kronor. Utöver detta kommer ett Ultimate-abonnemang att släppas och det är helt reklamfritt samt det enda med stöd för 4K och HDR. Det abonnemanget har även stöd för flera nedladdningar och det kostar 20 dollar i månaden, motsvarande ungefär 200 kronor i månaden. När det gäller 4K är det värt att påpeka att HBO Max i Sverige idag enbart erbjuder ett fåtal av sina serier och filmer i 4K, majoriteten av innehållet finns enbart i HD-upplösning.

Efter lanseringen av denna nya streamingtjänst kallad Max i USA så ska den släppas i Latinamerika senare i år och i Sverige först någon gång under 2024. Idag kostar ett abonnemang på HBO Max i Sverige 89 kronor per månad och Discovery Plus kostar 49 kronor i månaden med reklam, 89 per månad utan reklam och från 179-549 kronor per månad med utökat sportinnehåll.

När HBO Max och Discovery Plus slås ihop skapas en streamingjätte. Rent praktiskt kommer de flesta användarna av HBO Max få sin app uppdaterad automatiskt till nya Max. De kommer också kunna behålla historik över vad de redan sett, favoriter och så vidare. Användare av Discovery Plus däremot kommer att behöva skapa ett nytt konto på den nya tjänsten.

Anledningen till att ägarbolaget tar bort HBO ur namnet på tjänsten är för att den ska bli mer välkomnande för familjer med barn. Innehåll från HBO kommer fortfarande finnas i appen men HBO-varumärket gör sällskap med Warners andra varumärken som till exempel Cartoon Network.

Baserat på hur prissättningen som nu presenterats i USA ser ut kan vi förvänta oss en liknande prissättning även i Sverige med mer innehåll i den kombinerade tjänsten, till priser på samma nivå som idag. HBO Max i Sverige säger att detaljer kring prissättning och utbud kommer att meddelas senare, närmare lanseringen av tjänsten här.