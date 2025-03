Sonos påstådda streamingenhet nedlagd

Förra månaden dök det upp läckor som hävdade att Sonos höll på att utveckla en streamingenhet av det exklusivare slaget med en påstådd prislapp på upp till 400 dollar. Sonos kom aldrig med något tillkännagivande om någon sådan enhet, och enligt publikationen The Verge lär det inte komma något sådant heller eftersom den uppges ha blivit nedlagd. Detta trots att den ska ha varit under utveckling under lång tid.

Den hemliga streamingenheten skulle bland annat erbjuda en HDMI-switch med passthrough-stöd, ha fördröjningsfritt ljud till Sonos högtalare, samt inkludera Gigabit Ethernet. Det finns inte några detaljer kring orsaken till nedläggningen, men det spekuleras i att det handlar om en ändrad strategisk inriktning.