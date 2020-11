Svenskar vill betala mer med mobilen

För åttonde året i rad har Insight Intelligence tillsammans med Coop och Svensk Handel genomfört en undersökning som svenskarnas köpvanor, och det visar sig att vi blir allt mer positiva till att slippa kontanter.

Andelen som använder kontaktlösa betalningar har mer än tredubblats de senaste fyra åren, från 24 procent 2017 till 84 procent i år.

Allt fler "blippar" när det ska betalas i butiker och en majoritet av deltagarna säger sig vara positivt inställda till ett kontantlöst samhälle (56 procent) och att nästan var fjärde säger sig vilja använda sig mer av kontantlösa betalningar via mobilen (24 procent). Om man lägger ihop alla som är positiva till att oftare använda sig av kontantlösa betalningar via mobiltelefon, klocka, armband et cetera (plastkort ej inkluderade) skulle 41 procent vilka använda sig mer av kontaktlösa betalningar.

Samtidigt visar rapporten ett trendbrott i viljan att använda mobiltelefonen för att betala med mobiltelefonen i fysiska butiker. Förra året svarade 32 procent av deltagarna att de ibland eller alltid använder sin mobiltelefon för att betala i fysisk butik, men i år hade den andelen sjunkit med 5 procentenheter till 27 procent. Den överlägset vanligaste sättet att betala med mobilen i butik är med Swish (54 procent) före Apple Pay (16 procent) och Samsung Pay (9 procent).