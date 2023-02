Test: Samsung Galaxy S23 Plus – Gyllene medellyx

Den är mellanmodell men ändå stor. Ser vi bara till måtten så kvalar Samsung Galaxy S23 Plus in i samma storleksklass som till exempel Iphone 14 Pro Max, Nothing Phone 1 och Google Pixel 7. Sedan Ultra-modellen med penna gjorde entré i S-serien har Plus-modellen varit den telefon du ska sikta på om du inte vill betala extra för det som utmärker Ultra. Pennan, extrem zoom och större skärm.

Snabbast

Den största nyheten i år med S23 Plus och för den delen även med de övriga i S23-familjen är att systemchippet kommer från Qualcomm istället för från Samsung själva. Många år har svenska användare lystet tittat på USA och Korea där Galaxyanvändare fått Snapdragon medan Europa alltid fått det sämre presterande Samsung-chippet Exynos. När nu Samsung i och med årets släpp gått över till Qualcomms Snapdragon globalt, i alla S23-modeller, ser vi därför ett ovanligt stort prestandahopp jämfört med förra årets modeller. Det är inte så att skillnaden i upplevelse är milsvid. Jag tycker att den märks, telefonen känns väldigt snabb, men även förra årets S22-serie kändes ganska snabb och det är väl snarare så att det är betryggande, när man lägger så här mycket pengar på en telefon, att veta att man får det snabbaste, mest framtidssäkra som finns tillgängligt.

Påkostad

Det här är alltså en dyr telefon, betydligt dyrare än föregångaren trots att nyheterna är relativt blygsamma. Framförallt har nog det här att göra med den svenska kronans låga värde för tillfället, för Euro-priset är i samma nivå som för S22-serien. Såväl prestandan som priset gör dock att det här bör och har potential att vara en telefon som håller i många år. Du har förmodligen inte råd eller lust att köpa en ny telefon på länge, efter inköpet av en S22 Plus och prestandan håller för många år framöver, med andra ord. Samsungs uppdateringslöften, eller framförallt det track record de faktiskt visat gör även att du kan vara trygg med att telefonen kommer få snabba uppdateringar under lång tid framöver. Visst är inte Samsung ensamma numera om att som här lova 4 års uppdateringar av Android och fem års säkerhetsuppdateringar, men de är den tillverkare som under det gångna året imponerat med att faktiskt leverera. Och då inte enbart i de här flaggskeppsmodellerna utan även i en lång rad billigare telefoner. Kopplat till telefonens livslängd kan vi även nämna att både fram- och baksida är skyddad med det nya och tåligare Gorillaglass Victus 2, som Samsung är först med. Framförallt ska version 2 vara bättre på att skydda mot skador telefonen kan få när den tappas i asfalt eller betonggolv. Konkurrenternas flaggskepp får fortfarande nöja sig med förra versionen.

Jag gör ett oavsiktligt tapptest av mobilen när jag lägger den med skärmen nedåt på ett bord. Den glatta ytan gör att telefonen glider av bordet och ner i golvet. Det fallet klarar den utan problem.

Skyddsglaset ska alltså göra att telefonen är tåligare och ser vi på utseendet så är det en telefon värd att skydda. Kvalitetskänslan är utmärkt. På baksidan är glaset matt och designen har samordnats med resten av S23-modellerna så att alla har individuellt utstickande kameralinser och ingen omslutande kamera-ö. Det gör att telefon inte ligger helt plan utan vickar lite om du placerar den på ett bord, men den effekten minskar så klart om du har ett skal på telefonen. Skärmen liksom baksidan är helt plan utan rundade kanter, men ramen är lätt välvd så att telefonen känns bekväm i handen. S23 Plus är som jag nämnt en stor telefon, Iphone Pro Max-klass, och det gör att den är svår att använda med en hand i många avseenden. Samsungs gränssnitt förenklar dock en del, eftersom det är gjort för att placera de flesta designelement du behöver interagera med i nedre delen av skärmen, lättare att nå.

Det mesta man kan begära

Skärmen i sig är förstklassig och har egentligen allt man kan begära, Snabb uppdatering som i kombination med prestandan gör att allt flyter på bra när du scrollar och växlar mellan appar, hög ljusstyrka som säkerställer att den fungerar fint även i starkt solljus och generellt bra upplösning och färgåtergivning. Skärmen kan justera uppdateringstakten från 120 ner till 48 hertz vid behov och även om det inte är lika vitt spann som Ultra-modellen så räcker det långt.

När telefonen sedan behöver laddas har S23 Plus stöd för snabbladdning i 45W, långt ifrån många av konkurrenternas snabbladdning, men ändå acceptabelt. Laddhastigheten är en sak som Plus har gemensamt med Ultra, medan basmodellen av S23 får nöja sig med långsammare laddning.

På pricken samma

Kamerorna i S23 Plus är desamma, på pricken, som i basmodellen av S23. Du blir alltså utan Ultra-modellens 200 megapixelsensor och extrema zoom upp till 100x, men får något som räcker nästan lika långt. Några egentliga uppgraderingar har inte gjorts jämfört med föregångaren S22 Plus, utöver att selfiekameran förbättrats. Detta sammantaget gör att du får vidvinkel, 50 megapixels huvudkamera och tele med 3x optisk zoom. Bilderna blir varma i färgtonen, precis som i systermodellen S23 Ultra. I vissa fall märker jag att kameran bearbetar, förbättrar skärpa och bearbetar färgerna lite väl aggressivt, men det är ingen tvekan om att det här är bra kameror. I mörker klarar de sig väldigt bra och de erbjuder ju även zoom som räcker långt för i stort sett alla vardagliga behov utom att ta närbilder av månen. Det klarar bara Ultra-modellen.

Jag saknar egentligen ingenting i S23 Plus, utom ett lägre pris. Det är en telefon för dig som vill ha stor skärm och väljer bort kompakta, lilla S23 och otympliga, tunga S23 Ultra.

Å andra sidan

Elias Nordling: Samsung Galaxy S23 Plus är den typiska mellanmodellen, större och klumpigare än S23 och utan fördelarna S23 Ultra har. Men vill du ha en större skärm eller lite mer batteri än i S23 är S23 Plus märkbart smidigare än S23 Ultra. Men den har svårt att motivera den betydligt högre prislappen än på vanliga S23.

Frågor och svar

Vad skiljer den från de andra i samma S23-serie?

Lite mindre skärm, mindre batteri, ingen penna, ingen extrem zoom jämfört med Ultra. Större skärm, mer batteri, snabbare laddning jämfört med basmodellen av S23. Och så skiljer ju priset så klart.

Finns det något extra som kan motivera prislappen?

Man kan ändå säga att Samsung erbjuder något mer än andra tillverkare. Det vässade systemchippet är de ensamma om. Skyddsglaset Gorillaglass Victus 2 är det heller ingen annan som har, ännu i alla fall. Lite som Apple kan Samsung utnyttja sin storlek för att få särbehandling från sina underleverantörer.

Följer laddare med?

Nej, bara laddsladd.

Ett alternativ:

Föregångaren eller systermodellen

Närmast till hands om du behöver köpa telefon nu är nog föregångaren, eftersom den är snarlik på väldigt många sätt och betydligt billigare. Vill du ändå lägga så mycket pengar som S23 Plus kostar kan du dock överväga Ultra-modellen som ger dig penna och större skärm om det är av intresse, och det då för inte så mycket mera pengar.

Testbild

Bilder i mörker är en av kamerans styrkor, men ibland kan efterbearbetningen i kameran vara lite väl aggressiv när det gäller skärpa och färgmättnad.