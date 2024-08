Därför är det så svårt att spela in samtal med mobilen

Det är inte tekniskt svårt för mobiltelefonen att spela in ett telefonsamtal, ändå är det en funktion som oftast saknas eller till och med aktivt förhindras. Det finns två orsaker till att så är fallet.

I många länder är det olagligt att spela in samtal, åtminstone om inte bägge parter är medvetna om att samtalet spelas in. Det gäller bland annat i Tyskland, många amerikanska delstater och Kina. Att ha en automatisk funktion för att spela in samtal med telefonen skulle därför kunna utgöra ett hinder för att sälja mobilen i vissa länder.

Det finns också en tanke med att tredjepartsappar har så svårt att komma åt samtalsljudet och spela in det, och det är för användarens säkerhet. Om det gick att spela in ljud från mobilen hur som helst vore det väldigt lätt att skapa en app som spionerar på dig i bakgrunden, utan att du vet om det.

