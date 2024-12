De här reglerna gäller: Ändra hur mycket du kan föra över via Swish

Det finns flera beloppsgränser som begränsar hur mycket pengar du får föra över via Swish under en dag, eller en vecka. Dessutom finns det vissa tillfälliga regler som kan gälla.

Exakt vad reglerna är bestämmer respektive bank, vilket gör att det alltså kan skilja. Som exempel så har Danske Bank beloppsgräns 5000 kr per dag och 15 000 kr per vecka. Nordea har 5000 kr per betalning och 10 000 kr per rullande sjudagarsperiod. Länsförsäkringar låter dig välja en gräns mellan 1 och 15 000 kr per sjudagarsperiod och SEB har samma beloppsgränser. Du kan dock tillfälligt ändra gränsen till som mest 150 000 och alla banker låter dig i varierande grad justera beloppsgränsen via deras internetbank eller genom att ringa eller gå in på ett bankkontor.

Det här tipset kommer från en artikel med tips om Swish som tidigare publicerats exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela artikeln hittar du här.