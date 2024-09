Bästa tipsen för Swish – undvik bedrägeri, betala smartare och säkrare

Så gör du om du oväntat fått en Swish från en okänd person

Visst kan det vara ett ärligt misstag, men får du en oväntad Swish av någon obekant kan det röra sig om ett bedrägeriförsök.

När du skickar en Swish till någon anger du deras mobilnummer och får en bekräftelse på vilket namn som är kopplat till numret innan du bekräftar överföringen. Informationen om mottagaren visas för att undvika misstag och felskickningar. Skriver du till exempel in ett telefonnummer som inte är anslutet till Swish får du meddelande om att betalningen inte kan genomföras. Skulle du få en oväntad Swish av en okänd person kan det ha flera orsaker. Den vanligaste är troligen att det handlar om ett ärligt misstag. Någon har skrivit fel nummer och inte tittat så noga på bekräftelsen. I de fallen är rådet att vara vaksam men att du kan skicka tillbaka pengarna till avsändaren. En annan möjlighet är att det handlar om ett bedrägeriförsök. Vid pengatvätt förekommer det att brottslingar skickar Swish-överföringar och sedan ber mottagaren returnera pengarna, men till ett annat nummer. Det här är ett sätt att tvätta pengar och försvåra för polisen att spåra transaktionerna. Händer detta bör du kontakta din bank eller polisen för att få råd om hur du ska agera.

Så får du en egen QR-kod för att ta emot Swish-betalningar

Som privatperson kan den som skickar pengar till dig via Swish alltid ange ditt mobilnummer, men ibland kan det vara enklare att skanna din QR-kod för att undvika felskrivningar.

Att låta den som ska skicka pengar till dig skanna din QR-kod istället för att ange ditt mobilnummer är enkelt. Faktum är att alla som har Swish även har en färdig QR-kod redo i appen. Direkt i startskärmen på Swish-appen finns ju två knappar. Den ena heter Swisha och den andra heter Skanna. Genom att trycka på Skanna-knappen kan du skanna en QR-kod, men där hittar du även din egen QR-kod du kan visa för de som ska skicka pengar till dig. Du växlar enkelt mellan kameraläget där du tar bilder av andras koder och att visa din egen kod med reglaget i botten på skärmen.

För att scanna en QR-kod i Swish måste du använda kameraläget i själva Swish-appen. När du gör det blir uppgifterna om mottagaren förifyllda och du behöver bara fylla i belopp och eventuellt meddelande.

Fler än ett mobilnummer anslutet till Swish – så gör du

Har du flera mobilnummer kan du också ha flera nummer anslutna till Swish, men bestämmelserna skiljer sig åt beroende på vilken bank du har.

Du kan både ha flera mobilnummer anslutna till samma bankkonto och om du har flera olika banker du är kund i, ha Swish anslutet till flera konton, då med olika mobilnummer associerade. Här går vi igenom vad som gäller.

Det är bankerna själva som bestämmer detaljerna kring reglerna om Swish. Det betyder till exempel att kunder i Swedbank kan ansluta flera mobilnummer till Swish, medan kunder i Skandia enbart kan ansluta ett mobilnummer. Reglerna skiljer sig alltså åt för olika banker.

I inställningarna för Swish i din internetbank kan du se vad som gäller och när du ansluter ett nytt mobilnummer får du information om vad du får göra och hur.

Oavsett bankernas individuella Swish-regler kan du ha flera Swish-anslutningar om du är kund i flera olika banker. Du måste dock även ha flera olika mobilnummer för ett mobilnummer kan bara vara anslutet till ett bankkonto. På det sättet kan du i alla fall förutom att ta emot betalningar från andra även göra överföringar snabbt och enkelt mellan dina egna konton i olika banker.

Så kan du Swisha betalningar mellan dina egna bankkonton

Har du flera mobilnummer och bankkonton kan du ansluta dem till Swish för att föra över pengar till dig själv.

Bankerna har olika regler för Swish och det gäller bland annat hur många mobilnummer du kan ansluta. Vissa banker tillåter bara en Swish per kund medan andra låter dig ansluta flera olika mobilnummer.

Är du kund i flera banker och har flera mobilnummer kan du dock alltid ansluta ett till respektive bank och därmed enkelt föra över pengar från ditt eget konto i en bank till ditt eget konto i en annan bank. Eftersom Swish-överföringar är omedelbara kan du på det här sättet föra över pengarna snabbare än om du använder vanlig banköverföring.

Ändra hur mycket du kan föra över via Swish

Beloppsgränsen för hur mycket du får föra över via Swish kan vara en djungel. Här reder vi ut vad som gäller.

Det finns flera beloppsgränser som begränsar hur mycket pengar du får föra över via Swish under en dag, eller en vecka. Dessutom finns det vissa tillfälliga regler som kan gälla.

Exakt vad reglerna är bestämmer respektive bank, vilket gör att det alltså kan skilja. Som exempel så har Danske Bank beloppsgräns 5000 kr per dag och 15 000 kr per vecka. Nordea har 5000 kr per betalning och 10 000 kr per rullande sjudagarsperiod. Länsförsäkringar låter dig välja en gräns mellan 1 och 15 000 kr per sjudagarsperiod och SEB har samma beloppsgränser. Du kan dock tillfälligt ändra gränsen till som mest 150 000 och alla banker låter dig i varierande grad justera beloppsgränsen via deras internetbank eller genom att ringa eller gå in på ett bankkontor.

Swish-bedrägerier – så kan de gå till och så skyddar du dig

Swish är i grunden ett säkert sätt att föra över pengar på. Det skyddas av Mobilt BankID och Swish garanterar att pengarna kommer fram till den du skickar till. Ändå kan tjänsten användas av bedragare, så det finns fler saker du kan göra för att begränsa riskerna.

Får du ett sms med en länk som påstås vara från Swish ska du undvika att klicka på den. Swish kontaktar dig inte direkt eller skickar länkar eller ber om koder.

Om du fått en betalning oväntat och den som skickat den hör av sig och vill att du returnerar pengarna men till ett annat nummer så kan det vara ett varningstecken. Det kan röra sig om ett försök till penningtvätt där du blir målvakt.

När Swish inte fungerar – så ser du vad det beror på

Om Swish inte fungerar kan det bero på flera olika saker. Börja först att kontrollera själv, sedan att se status för tjänsten.

Problem med Swish kan bero på din telefon, på uppkopplingen, din bank eller Swish-systemet som helhet.

Enklast när Swish inte fungerar är att du först ser till att du har den senaste versionen av appen. Om det ändå inte fungerar startar om appen och startar om telefonen, samt ser till att du har uppkoppling. Swish måste ha täckning antingen via wifi eller mobilnät för att fungera.

Om det fortfarande inte fungerar kan det vara problem hos din bank eller hos Swish. På webbplatsen https://status.swish.nu/ kan du se om din (eller mottagarens) bank kanske har ett planerat eller tillfälligt avbrott eller om Swish-systemet i sig fungerar som det ska.

Så kan du ansluta någon annans mobilnummer till Swish och ditt bankkonto

Swish kan inte bara användas för ditt bankkonto med ditt eget mobilnummer. Faktum är att du kan använda ett annat nummer, kanske en förälders nummer, sambons eller liknande.

När du ställer in Swish behöver du ett bankkonto och ett mobilnummer. Då går det att ange ett nummer som inte nödvändigtvis du själv behöver äga. Det enda som krävs är att du har tillgång till numret eftersom det skickas en bekräftelsekod dit. Du kan dock bara ansluta nummer till ditt eget bankkonto, aldrig till någon annans.