Mobil svarar om satellitkommunikation, appbutiker, Tre, Tele2 & Telenor + mer

Starlink för att ringa

Fråga: Läst intressanta era intressanta artiklar om Starlink. En fråga som vi har är följande: Innebär Starlink att en vanlig bef. mobiltelefon kan kopplas direkt mot satelliten och därifrån till en annan mobiltelefon eller behövs det annan utrustning mellan telefonerna?

Erik Mörner svarar: Hej, nej Starlink är bredband via satellit. Det bredbandet kan delas ut som ett trådlöst wifi, men har ingen koppling till mobiler eller mobilnätet utöver då att en mobil precis som tex en dator kan ansluta via wifi. Så har du väl kopplat upp dig med mobilen skulle du kunna ringa via en app som Facetime, Messenger, Whatsapp eller liknande eller via wifisamtal om din operatör erbjuder det.