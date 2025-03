Så ger Android 15 bättre multitasking på stor skärm

Den viktigaste nyheten är möjligheten att skapa genvägar till app-par. Det innebär att du öppnar två appar samtidigt som då delar skärm. Den här funktionen finns redan implementerad i många tillverkares Androidversioner och det finns till och med tredjepartsappar för det, så det är ett exempel på att Android 15 hinner ikapp snarare än introducerar nya funktioner.

För att skapa ett app-par börjar du med att öppna de två appar du vill köra samtidigt på en delad skärm. Det gör du genom att svepa upp och hålla för att komma in i multitask-menyn. Här finns nu en knapp för delad skärm under listan med appar. Trycker du på den kan du välja två appar så får du den ena på vänster halva av skärmen och den andra på höger halva. Går du sedan in i multitaskmenyn igen kan du nu välja “spara i app-par”, så får du en genväg på startskärmen till din appkombination och när du trycker på den öppnas dina två appar tillsammans.

Aktivitetsfältet som du kan ta fram från botten av skärmen med de senaste apparna har fått nytt utseende, och du kan nu låsa det så att det visas hela tiden utan att du behöver svepa fram det. Praktiskt om du gör något där du behöver hoppa fram och tillbaka mellan två appar en hel del. För att låsa aktivitetsfältet trycker du och håller på avdelarfältet mellan de senaste apparna och knappen som leder till appkatalogen. Då dyker det upp en liten inställningsmeny som för närvarande bara har menyalternativet att låsa eller låsa upp aktivitetsfältet.



