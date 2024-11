Nyheterna i Android 15: Så får du mest ut av dem

En ny Androidversion brukade innebära en lång rad nya systemfunktioner, men riktigt så fungerar det inte längre, och det beror på flera saker. Dels går själva utvecklingstakten långsammare, och även om det finns nya standarder att lägga in stöd för i systemet och liknande tillkommer inte nya funktioner i tillnärmelsevis samma takt som för tio år sedan. Dels för att Google gjort systemet mer modulärt, vilket innebär att nya funktioner kan skickas ut separat i så kallade funktionssläpp, och utan att nödvändigtvis kräva den senaste versionen av Android. Dessa kan numera komma flera gånger om året och inte nödvändigtvis i samband med att nästa Androidversion släpps. Samtidigt står mobiltillverkarna själva för en stor del av de nya funktioner som släpps, i form av uppdateringar i användargränssnittet. Dessa släpps ofta i samband med en ny Androidversion, så en ny systemuppdatering kan innebära nya funktioner för dig utan att de nödvändigtvis kommer från Google.

Det mesta som är nytt med Android 15 är alltså saker under huven som användaren inte märker så mycket av men som kan vara viktigt för utvecklare av hårdvara och appar. Exempel på småförbättringar som vi inte kommer att gå igenom är stöd för satellitkommunikation, tydligare animering när du väljer att gå bakåt med svepgester och att du kan arkivera appar som inte är installerade från Play Store.

Stöldskydd: En nyhet som inte är en nyhet i Android 15

En av de nyheter Google själva lyft fram mest i samband med uppdateringen till Android 15 är den nya stöldskyddsfunktionen. I samma andetag nämner man dock att denna funktion blir tillgänglig till mobiler med Android 10 eller högre. Det är alltså ett exempel på en funktionsuppdatering till befintliga Androidversioner som Google bara passade på att släppa samtidigt med Android 15. Det är ändå en viktig nyhet och en del av funktionerna behöver du dessutom aktivera i förväg för att ha glädje av, så vi förklarar hur.

Den mest omtalade funktionen är stölddetektering. Med hjälp av AI och telefonens rörelsesensor, position och andra signaler ska man automatiskt kunna identifiera situationer där någon stulit din telefon. Då ska telefonens skärm låsa sig så att tjuven inte kan använda den. Enligt Google ska funktionen inte missta situationer som olyckor eller lekar för stöldförsök och om så skulle ske är ju skadan inte stor eftersom det enda som hänt är att skärmlåset aktiverats. Du hittar och slår på denna inställning genom att gå in i inställningar, välja Google och leta upp Stöldskydd.

Här kan du även slå på så att mobilens låsskärm aktiveras om telefonen varit offline en kortare stund. Detta för att försvåra att en tjuv kan rensa telefonen eller försöka komma åt dess data.

Fjärrlås är en annan ny av stöldskyddsfunktionerna du behöver se över dina inställningar för att aktivera. Du hittar inställningarna för fjärrlås på samma ställe som stölddetektering (Inställningar/Google/Stöldskydd). Slå på möjligheten till fjärrlås. Du måste även verifiera ditt telefonnummer.

När du väl gjort detta kan du när som helst gå in på webbadressen android.com/lock för att låsa skärmen på din mobil. Det enda du behöver göra är att ange ditt telefonnummer. Om din telefon just blivit stulen med skärmen upplåst kan du alltså skydda ditt innehåll genom att aktivera ditt vanliga skärmlås från någon annans mobil eller dator.

Ytterligare några säkerhetsfunktioner (som faktiskt är nya för Android 15)

Flera känsliga inställningar har nu skyddats med din pin-kod eller fingeravtrycksupplåsning för att göra det svårare för någon att mecka med din telefon. Ett exempel är att ändra inställningen för hitta min enhet.

Om någon försöker logga in på Googlekontot på mobilen med felaktigt lösenord flera gånger i rad tolkas det som att någon försöker gissa sig till lösenordet och mobilen låses. Normalt sett behöver man ju sällan logga in på sitt Googlekonto när man väl installerat mobilen, men om du blivit av med din mobil kan du logga ut ur den på distans.

Google har också lagt till så att du inte kan fabriksåterställa mobilen utan att identifiera dig. Detta säkerhetslager har dock flera mobiltillverkare haft redan innan.

Privata appar i Android 15

En nyhet i Android är möjligheten att dölja eller lösenordsskydda enskilda appar på din mobil. Det kan vara användbart om du delar en mobil eller surfplatta till exempel med dina barn, eller om du har viktig företagsinformation på din mobil. Om det här låter som en funktion du redan har så beror det på att flera mobiltillverkare redan har egna funktioner i sitt användargränssnitt för privata appar, men nu blir det alltså en standardiserad del av Android i och med Android 15.

Beskrivningen nedan för Privat Område är baserad på Pixel 9 Pro, men eftersom Android är Android finns det alltid en chans att det fungerar något annorlunda på din tillverkares mobil när de implementerat Android 15.

Funktionen heter Privat Område (eller ibland Privat rum), och du kan hitta funktionen under inställningarna för säkerhet och sekretess, eller genom att söka på Privat Område i appkatalogen. Du behöver låsa upp med ditt skärmlås (pin, fingeravtryck etc) för att komma åt funktionen.

När du konfigurerar ditt privata område börjar du med att ange vilket Googlekonto det ska användas till. Här kan du alltså ange ett annat Googlekonto än det du vanligen är inloggad på din mobil med, och gör du det kommer inga filer, foton eller epostmeddelanden till det kontot synas utanför det privata området. Men det går också bra att ange ditt vanliga Googlekonto.

Sedan ställer du in ett lås till ditt privata område. Du kan välja mellan att använda ditt vanliga skärmlås (pin, fingeravtryck etc) eller att ange en egen kod för det privata området. Du kan alltid låsa upp ditt privata område med fingeravtryck, men du behöver komplettera det med antingen ett mönster, en pinkod eller ett lösenord som alternativ upplåsningsmetod. Du kommer att få konfigurera ditt fingeravtryck för det privata rummet separat så du kan om du vill använda ett annat finger än det du normalt låser upp mobilen med.

Slutligen installerar du appar som du vill hålla privata i området. Observera att när ditt privata område är låst får du inga aviseringar från dessa appar och de körs inte i bakgrunden. Det privata området lämpar sig alltså inte för appar som måste köras i bakgrunden för att fungera.

När väl ditt privata rum är konfigurerat kan du skrolla till botten av appkatalogen där du hittar ditt privata område som du låser upp med ditt fingeravtryck eller din kod. När du gör det förlängs appkatalogen och du ser dina privata appar. Här finns redan från början ett gäng av Googles standardappar, som kamera, fotoalbum och Chrome, och använder du dem och har valt ett separat Googlekonto syns alltså inte aktiviteten från dem i din vanliga historik. Här finns också Play Butik, och du kan ladda ner och installera appar som då bara hamnar i ditt privata område.

Här finns även en inställningsknapp för privat område. Där kan du dels ställa in när och hur privat område ska låsas. Standard är att det låses så fort låsskärmen aktiveras, men du kan även sätta en tidsgräns eller att du måste låsa det manuellt och det låses bara automatiskt om telefonen startat om.

Du kan också välja att dölja ditt privata område helt så att andra inte vet att du har det på din mobil. För att öppna det måste du då söka på privat rum i sökfältet för appkatalogen.

Du kan inte flytta ditt privata område när du byter mobil, utan du måste konfigurera upp det från början igen.

Bättre multitasking på surfplattor och vikbara

För surfplattor och vikbara mobiler finns ett par nyheter som ska göra det lättare att använda den stora skärmen till flera olika appar samtidigt.

Den viktigaste nyheten är möjligheten att skapa genvägar till app-par. Det innebär att du öppnar två appar samtidigt som då delar skärm. Den här funktionen finns redan implementerad i många tillverkares Androidversioner och det finns till och med tredjepartsappar för det, så det är ett exempel på att Android 15 hinner ikapp snarare än introducerar nya funktioner.

För att skapa ett app-par börjar du med att öppna de två appar du vill köra samtidigt på en delad skärm. Det gör du genom att svepa upp och hålla för att komma in i multitask-menyn. Här finns nu en knapp för delad skärm under listan med appar. Trycker du på den kan du välja två appar så får du den ena på vänster halva av skärmen och den andra på höger halva. Går du sedan in i multitaskmenyn igen kan du nu välja “spara i app-par”, så får du en genväg på startskärmen till din appkombination och när du trycker på den öppnas dina två appar tillsammans.

Aktivitetsfältet som du kan ta fram från botten av skärmen med de senaste apparna har fått nytt utseende, och du kan nu låsa det så att det visas hela tiden utan att du behöver svepa fram det. Praktiskt om du gör något där du behöver hoppa fram och tillbaka mellan två appar en hel del. För att låsa aktivitetsfältet trycker du och håller på avdelarfältet mellan de senaste apparna och knappen som leder till appkatalogen. Då dyker det upp en liten inställningsmeny som för närvarande bara har menyalternativet att låsa eller låsa upp aktivitetsfältet.

Bättre skärminspelning

Skärminspelning har funnits i Android sedan Android 11, men i och med Android 15 förfinar man funktionen.

Du startar skärminspelning från snabbvalsmenyn som du får genom att svepa ner från skärmens överdel. När du gör det i Android 15 får du numera ett nytt val, där du kan välja mellan att spela in hela skärmen eller bara en app. Spelar du in hela skärmen får du ju med även aviseringar som kommer in och det kanske är personligt innehåll du inte vill dela. Om du ska visa hur du använder en app blir det ju bättre och tydligare om det bara är den appen som spelas in. Med skärminspelning av en app visas inte heller aviseringsfältet överst på skärmen, utan bara själva appen spelas in.

När får min mobil Android 15?

När Google har släppt den skarpa versionen av Android 15 är det upp till tillverkarna att anpassa sina gränssnitt och uppdatera sina mobiler med systemen. Google har på flera sätt arbetat för att snabba upp och underlätta denna process, och tillverkarna har förstås kunnat påbörja sitt arbete långt innan den skarpa systemversionen är släppt, men fortfarande är det ett rätt stort arbete för tillverkarna att uppdatera systemet, särskilt om de samtidigt planerar att introducera nya funktioner i sitt gränssnitt till mobilen.

Google har redan uppdaterat de Pixelmobiler som fortfarande får uppdateringar med Android 15. För andra tillverkare vet vi följande:

Samsung

Samsung planerar att introducera One UI 7.0 tillsammans med Android 15, men det går motigt. Systemet har när detta publiceras förmodligen börjat betatestas efter förseningar. Samsung Galaxy S25-serien väntas släppas med Android 15 i februari, och i den vevan uppdateras förmodligen Galaxy S24-serien, medan andra Samsungmobiler får uppdateringen successivt efter det.

Sony

Sony har nyligen uppdaterat Xperia 1 VI till Android 15. Företaget har inte angett något tidsschema för när övriga mobiltelefoner kan uppdateras men vi kan räkna med att uppdateringen rullas ut successivt.

Xiaomi

Xiaomi har lanserat sin senaste toppmodell, Xiaomi 15, i Kina med Android 15 och sitt gränssnitt Hyper OS 2.0. Xiaomi 14 har också börjat få Android 15, men då fortfarande med Hyper OS 1.1, medan Hyper OS 2.0 betatestas för den förra toppmodellen. Vi kan nog räkna med att fler modeller får Android 15 kring årsskiftet.

Oneplus

Oneplus 10, 11, 12 och dess varianter är utlovade Android 15 med Oxygen OS 15, och Oneplus 12 har redan fått den nya systemversionen. Även Nord 3 och 4 samt Nord CE 3 Lite och CE 4 Lite är utlovade systemuppdateringen. Oneplus lär rulla ut uppdateringen till de senaste och dyraste modellerna först under vintern.

Motorola

Motorola har närmare 30 mobilmodeller som är utlovade Android 15. Företaget har inte meddelat när vi kan vänta oss att de börjar rulla ut uppdateringen till Android 15. Vi kan räkna med att den pågår under längre tid med de nyaste toppmodellerna först.