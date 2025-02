Sömn, hälsohelhetskoll och analys

Samsung Galaxy Ring

Samsung samlar all hälsodata från ringen och eventuellt andra Samsungprylar du har, som telefon och klocka, i appen Samsung Health. Precis som med Oura-ringen tar det två veckor ungefär innan tillräckligt mycket data har samlats in från Galaxy Ring för att appen ska kunna ge några råd och dra slutsatser och även då är Samsung Health ganska tystlåten. Jag får mest själv söka upp information snarare än att den skickar notiser. Jag får dock en påminnelse i telefonen de timmar jag inte varit aktiv och uppmanas resa mig från stolen. Samsung har en del att förbättra i sitt sätt att vägleda utifrån insamlade data. Under testperioden har jag fått meddelanden som “Energipoäng Bra. Reparation pågår.” Jag tycker inte det är helt enkelt att tolka som meddelande, men när jag klickar vidare och läser tolkar jag det som att den inte har något att klaga på. Ofta är meddelandena dock svårtolkade. När det gäller sömn har jag under en del av testperioden använt en Samsung Galaxy Watch 7 separat för sömnmätning och fått tydligt annorlunda sömnvärden från den. Samsung säger att ringen är deras bästa sömnmätare och när jag jämfört ser ringen mycket riktigt ut att ge mer exakta resultat än klockan. Det kan skilja över en timme. De gånger jag vaknat på natten och antecknat det har dock ringen flera gånger registrerat även min vakna tid som sömn.

Betyg: 3

Oura Ring 4

En stor nackdel med Oura är att det för all form av meningsfull presentation och analys av data krävs ett månadsabonnemang som kostar sex euro, ungefär 70 kronor. Utan det får du egentligen ingen nytta av din ring. Med abonnemanget däremot så redovisar och analyserar Oura-appen på ett genomtänkt sätt och kan ge dig tydliga råd.

De är omtänksamt formulerade och ger tydliga råd och förklaringar. Jag får till exempel veta att jag sovit lite kortare än vanligt, men att jag inte behöver oroa mig. Appen berättar även att tid då jag uppfattar mig själv som vaken ofta kan vara vilsam för kroppen ändå och att jag inte ska stressa upp mig för det. En sen nedvarning en kväll reagerar appen på och undrar försynt om jag kanske åt sent och att ett matsmältningssystem på högvarv eventuellt kan ha påverkat när jag sedan skulle sova.

Betyg: 4

Vinnare Sömn, hälsohelhetskoll och analys: Oura Ring 4

