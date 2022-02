Mejl från Apple, Microsoft och andra kan vara fejk – så avslöjar du bedragare

På mobilredaktionen svarar vi löpande på läsarfrågor. En sådan handlade om fejkade mejl som försöker komma över dina lösenord.

Fejkmejl från Apple

Fråga: Jag fick precis ett mejl om att Mitt Apple ID har blivit spärrat på grund av för många felaktiga inloggningsförsök. Hur vet jag om ett sånt här mejl är fejk eller på riktigt?

Erik Mörner svarar: Säkrast är egentligen att alltid utgå från att mejl du får är fejk. Seriösa företag uppmanar dig aldrig att uppge till exempel kreditkortsnummer eller lösenord direkt när de kontaktar dig. Länkar i den här typen av e-postmeddelanden, oavsett om det är skapat för att se ut som om det kommer från Apple, en bank eller någon annan, kan ju ofta också leda till fejkade sajter. I det här fallet skulle jag råda dig att själv skriva in Apples webbadress i din webbläsare och logga in där. Sedan är det alltid bra att aktivera så kallad tvåstegsverifiering för att skydda ditt konto ytterligare. Tvåstegsverifiering innebär att du får en engångskod till exempel via sms eller en app, vilket gör att bara lösenord inte räcker för att någon ska komma in på ditt konto.

