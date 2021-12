Nothing släpper ny version av hörlurarna Ear 1: Nu även i svart

Nothing Ear 1 släpptes i vitt med i övrigt till stor del genomskinlig design, som gör utseendet unikt. Lurarna har dock inte bara designen utan levde också upp till många av förväntningarna när det gäller ljudkvalitet då vi testade hörlurarna tidigare i år. Nothing Ear 1 är ett samarbete mellan Nothing, som ju drivs av tidigare Oneplus-grundaren Carl Pei, och svenska Teenage Engineering. De senare har tidigare även samarbetat med Ikea om en högtalare.

Nothing Ear 1 i svart presenteras alltså idag och släpps samtidigt till förhandsbokning för att sedan finnas till försäljning hos Webhallen, Inet, Netonnet och Komplett från och med den 13 december.

Hörlurar är dock inte allt som Carl Peis bolag Nothing ska ägna sig åt, utan de planerar även att ge sig in och konkurrera inom andra produktkategorier. Exakt vad som komma skall är inte officiellt, men rykten har gjort gällande att bolaget har fem produkter under utveckling och att en av dessa är en mobiltelefon. Nothing tecknade tidigare i år ett samarbetsavtal med Qualcomm, något som då sades vara en förutsättning för framtida produktutveckling och för att lyckas med de produkter man har under utveckling.