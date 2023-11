Sonos breddar sig: Rykten om hörlurar

Annons

Sonos är bland annat kända för sina högtalare, bland annat via sitt samarbete med möbeljätten Ikea. En ny ekonomisk rapport från Sonos avslöjar att företaget under 2024 kommer att påbörja en flerårig produktcykel som börjar med att man under andra halvåret 2024 går in i en ny kategori som omsätter flera miljarder dollar. Kategorin ska komplettera företagets nuvarande utbud, men Sonos VD Patrick Spence har inte gått in på specifika detaljer om företagets planer.

Läckt information, bland annat i form av interna dokument som publikationen Bloomberg har fått tag på, gör dock gällande att det handlar om hörlurar och att företaget har en utvecklingsavdelning som arbetar med sådana produkter.

Det har även tidigare ryktats om att Sonos har arbetat med lurar, bland annat lurar son täcker öronen och som påstås ska ta upp konkurrensen med Apples Airpods Max.