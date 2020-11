Test: Fitbit Sense – Väletablerad men fortfarande nykomling

Fitbit är på en och samma gång både veteraner och utmanare. Från att ha varit föregångare på aktivitetsband har de klättrat högre upp i näringskedjan och är nu mer etablerade som smartklocketillverkare. Fitbit Ionic blev inträdesbiljetten som sedan förfinades i och med Fitbit Versa och nu har vi här Fitbit Sense som erbjuder en lång rad sensorer för att ha koll på och hjälpa dig förbättra din hälsa.

Med sin Sense så avancerar Fitbit och introducerar flera olika sensorer som vi inte sett i bolagets produkter tidigare. Utöver de faktiska sensorerna så finns även mjukvara i klocka och app för att sätta mer strålkastarljus även på vår mentala hälsa och inte bara på det fysiska. Fitbit Sense mäter till exempel EKG och blodets syresättningsnivå, men även stress och hudens temperatur. Det senare sker under natten när du sover och efter att ha sovit med klockan minst tre nätter så har den tillräckligt mycket insamlad data för att kunna känna igen vad som är normalt för dig och vad som avviker från ditt normala.

Ios eller Android

Fitbit Sense är en smartklocka som fungerar med både Android-telefoner och med Iphone vilket gör att målgruppen alltså blir bred. Men vad ska man ha klockan till? Fitbit fungerar fortfarande som ett tillbehör till din mobiltelefon och vi har alltså inget stöd för till exempel e-sim som skulle göra klockan mer fristående. Däremot finns en hel del andra funktioner utöver det fokus på hälsa som klockan otvivelaktigt har med alla sina olika sensorer. Du har till exempel stöd för Fitbit Pay så du kan betala i butik med klockan och du har en appbutik där du kan ladda ner i alla fall en handfull appar. Det är här jag börjar märka att Fitbit trots att de alltså är veteraner på området med aktivitetsmätare och numera även klockor samtidigt känns som nykomlingar. Med ett par appar installerade känns klockan extra seg och att starta en app tar ofta lite väl lång tid.

I grunden fungerar gränssnittet bra, men det händer alltså att skärmen dels låser sig helt och andra gånger inte svarar riktigt utan tvingar mig att svepa flera gånger innan något händer. Jag får vänta en stund och försöka igen och då fungerar det. Det är lite irriterande.

Appar kan också vara sega, så det känns som prestandan inte riktigt räcker till i klockan för allt den ska kunna göra.

Olika urtavlor

Från startskärmen i Fitbit får jag direkt information om hur många steg jag tagit, om min puls och om de sömndata som samlats in, men urtavlan kan jag byta ut och det finns en del olika att välja bland. Direkt i urtavlan kan du då få aktuell information om till exempel väder, puls, distans, kalorier och så vidare. Ett svep åt vänster på skärmen visar fyra ikoner, bland annat Idag-vyn, genväg till att starta en träning och stressmätningen. Sveper jag sedan vidare en gång till kommer fyra nya ikoner upp och det är här sedan som appar du installerar fyller på i skärm efter skärm. Jag testar att installera till exempel Uber, New York Times, Yelp och Spotify som appar. Ingen fungerar bra. Antingen är de väldigt långsamma och jag får vänta på “Läser in…” i evigheter eller så är det andra problem. Uber låter mig till exempel inte ens logga in. Jag får inte intrycket att Fitbit Sense är anpassad för det som man vill att en klockapp ska tillföra, direkt tillfredställelse av ett enkelt behov.

Svara om du har Android

Sveper jag från startskärmen uppifrån och ner över skärmen visar sig appnotiserna från telefonen. I Fitbit-appen kan jag välja vilka aviseringar jag vill ha och de appar jag då väljer skickar vidare sina aviseringar till klockan. Är klockan kopplad till en Android kan du svara på aviseringar genom förinställda snabbmeddelanden, men har du istället en Iphone får du nöja dig med att bara läsa och sedan ta upp telefonen som vanligt om du vill svara.

Ett svep nerifrån och upp på hemskärmen ger mig en sammanfattning av nästan allt som har med träning och hälsa att göra inklusive aktuell väderprognos, puls, träning, sömn och mer. Helt enkelt en lägesbeskrivning. Fitbit låter dig inte bara mäta träning, puls, sömn och matintag utan även till exempel temperatur och hur mycket vatten du dricker. Fitbit ska kunna samla det mesta och i klockan finns till och med olika träningsprogram du kan följa med små animerade gubbar som visar vilka övningar du ska göra och hur länge.

Frisk och kry

Inga av de mer hälsorelaterade mätningarna klockan gör på mig, som blodets syresättning, EKG eller stress visar på några avvikande värden, så jag får koncentrera mig på att utvärdera tränings- och sömnmätningen. När jag jämför mätvärdena dels med ett pulsband och dels med andra smartklockor så verkar Fitbit Sense ge korrekta mätvärden. Det gäller alltså såväl puls som GPS även om det kan ta en stund när jag ska ge mig iväg på en löprunda innan klockan säger att den hittat GPS-position så jag kan börja springa. Jag får stå under bar himmel en stund innan den signalerar att allt är redo.

Veteraner med många användare

När det gäller utvärdering av din träning och att peppa dig att prestera bättre har Fitbit en fördel av att de har varit med ett tag. Det innebär att du kan jämföra dig med vänner som också har en Fitbit och det är förhoppningsvis några stycken, just eftersom Fitbit hunnit skaffa sig rätt många användare. På det här sättet kan jag mäta mig med dem på en topplista, men även tävla med mig själv och Fitbit hjälper till genom att ge mig olika typer av medaljer och utmärkelser för de prestationer jag gör.

Så samtidigt som Fitbit har de flesta sensorerna och andra förutsättningarna på plats, som att de stödjer både Ios och Android, så dras klockan ändå med en del barnsjukdomar. Responsen är inte särskilt bra och prestandan lever inte upp till förväntningarna.