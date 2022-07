Test: Träningsklockan Amazfit GTR3 Pro – Bra på ytan

Du som är ute efter en smartklocka, kanske framförallt för träning, gör klokt i att titta på flera olika alternativ. Genom att Amazfit GTR 3 Pro fungerar både för Android- och för Iphone-användare är den bara där en klocka som har potential att passa de flesta. Lägg sedan till att den har ett avskalat och sobert yttre som inte direkt avslöjar att det här är just en smart klocka och att den mäter träning, sömn och till exempel blodsyrenivåer, puls så klart och visar appaviseringar från telefonen.

Amazfit GTR3 Pro är den typ av smartklocka som har lång batteritid men färre funktioner. Det innebär att den lätt klarar en vecka utan laddning men du har ingen möjlighet att köra Spotify, använda e-sim eller göra mobila betalningar så du kan blippa med klockan i butik för att betala. Det går att ladda in musikfiler och lagra på klockan, så att du kan lyssna direkt till trådlösa hörlurar, men det förutsätter då att du har mp3-filer och i dagens streamingvärld är det kanske inte så vanligt.

Skarp och snabb

Skärmen i klockan är skarpt högupplöst och du har två knappar du använder för att navigera med, tillsammans med pekskärmen. På det sättet kan du bläddra i applistan antingen genom att svepa på skärmen eller genom att snurra på den övre knappen. Gränssnittet är snabbt och responsivt så det går smidigt att hitta rätt bland de funktioner som finns tillgängliga. Tyvärr stödjer klockan inte trådlös laddning, så du måste använda den särskilda laddaren med två små kontakter som fäster mot baksidan av klockan när det är dags att ladda.

I början av varje träningspass märker jag att klockan behöver en stund på sig för att hitta gps-position. Det tar runt 20 sekunder varje gång innan den är redo att registrera min löprunda eller promenad. När jag väl är igång så visas aktuella data som tid, distans och puls med stora tydliga siffror i skärmen och de data klockan registrerar verkar korrekta. Jämförelser med andra klockor visar liknande resultat, så på det området håller klockan måttet. Något jag däremot märker är att de dagliga hälsomålen, som mina rörelsemål, inte är lika exakta. Efter ett träningspass, precis när jag står i duschen, får jag en avisering i klockan som säger att jag suttit i en timme och att det är dags att röra på sig.

Egen app med bristfälliga översättningar

Appen du ska installera i telefonen för att sköta klockan och sedan ta del av träningsdata heter Zepp. Här visas alla data, som träningspass, sömn, stress, kalorier och syrehalt i blodet. I appen hanterar jag även alla inställningar för klockan. Startsidan i appen ger en bra översikt över all insamlad data men den presenterar med vad som hänt än den analyserar och ger råd. Jag saknar bättre funktioner för att visa trender över längre tid och appen kunde bli bättre på att dra slutsatser och ge råd utifrån de träningspass jag avverkat. Nu blir det mer bara som en träningsdagbok. Bra är i alla fall att du kan koppla Zepp till Google Fit, Strava och Relive, så den vägen går det ju att få mer nytta och analys av de data som samlas in.

En annan tydlig svaghet i appen är språket, för Zepp-appen har en hel del felaktigheter som tydligt tyder på att den är automatöversatt. Ibland kan det till och med vara svårt att förstå vad som menas när man läser det som står.

Aviseringar med begränsningar

Bland inställningarna i appen finns bland annat de för hur aviseringar från telefonen ska skötas. Här väljer du inställning (av eller på) per app, så att du ska slippa bli överöst av aviseringar som inte är tidskritiska. Under tiden jag testar klockan kommer en uppdatering som gör att man ska kunna inte bara se aviseringar utan även svara på dem direkt från klockan, även om det enbart fungerar för Android-användare och inte för dig med Iphone. Det är dock även när det fungerar en väldigt begränsad funktion. Jag kan lägga in färdiga svar att välja mellan när jag får ett sms, men inte redigerra de färdiga svaren och i andra appar fungerar det inte alls. Där måste jag fortfarande ta fram telefonen om jag vill svara.

Det här är inte en klocka som kan allt, men sett till priset, om det är det här du vill ha av din klocka kan det vara ett bra val, särskilt som den stödjer både Ios och Android. Uppsättningen funktioner och vad den kan är väldigt snarlikt systermodellen Amazfit GTR 3 som vi testat tidigare och eftersom den kostar 500 kronor mindre kan den vara ett ännu bättre val. Gemensamt för båda är dock att Amazfit borde ta en ordentlig korrläsning av texterna i sin app.