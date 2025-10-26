Pokémon TCG Pocket passerar 150 miljoner 

Spelar du kortspelet Pokémon Trading Card Game Pocket på mobilen? I så all är du inte ensam, spelet har nämligen passerat milstolpen 150 miljoner nedladdningar globalt.

Spelet, som lanserades i mars 2022, är en mobil version av det klassiska Pokémon-kortspelet och låter spelare samla kort, bygga lekar och spela matcher mot andra.

Utvecklarna har hållit spelet aktivt med regelbundna uppdateringar och säsongsevent för att behålla spelarengagemanget. Spelet är gratis att ladda ner till Android och Ios men innehåller köp i spelet, som kortpaket och kosmetiska föremål, vilket finansierar fortsatt utveckling.