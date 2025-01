Rabatt

Tips: Så hittar du billigt mobilabonnemang som senior eller pensionär

Senior woman using smartphone in the bus LaraBelova

Det finns ett fåtal operatörer som erbjuder särskild seniorrabatt. Trots det så är det bästa valet för seniorer, precis som för andra användare att jämföra priser, för ofta kan operatörer utan särskilda rabatter ändå vara billigare.