Här är Tres nya, billigare abonnemang – visas inte på egna hemsidan

Nyligen höjde Tre sina priser på mobilabonnemang och den som idag går in på operatörens hemsida möts av tre stycken abonnemangsalternativ med olika mängd inkluderad surf. Alla tre abonnemang inkluderar 5G, fria samtal och sms, samt 3Världen med surf som hemma i 80 länder. Priserna per månad är från 229 till 429 kronor per månad.

Det finns dock billigare alternativ som inte listas här. I och med Tres lansering av 3Arena och deras samarbete med Djurgården och Hammarby erbjuds supporterabonnemang med lägre priser. De här abonnemangen listas inte på Tres egen hemsida, men låter dig både få ett lägre pris per månad samtidigt som Tre lovar att stötta klubben du väljer med pengar.

Via Hammarbys och Djurgårdens egna hemsidor går det att teckna abonnemang med samma villkor och tjänster inkluderade men med 30 kronor billigare månadsavgift. Abonnemanget med 6 GB data som listas på Tre.se för 229 kronor kostar som supporterabonnemang bara 199, 25 GB kostar 299 istället för 329 och Obegränsade abonnemanget med fri data kostar 399 istället för 429 kronor.

Dessa erbjudanden gäller både om du tecknar ett nytt abonnemang och om du förnyar ett befintligt Tre-abonnemang. Det billigare priset gäller dock enbart i 24 månader.

Utöver rabatten får du med supporterabonnemanget texten "<3 Bajen" eller "<3 Djuuu!" i displayen på mobilen istället för operatörsnamnet. Och Tre lovar att stötta din klubb med 400 kronor vid nytecknande av abonnemang och 20 kronor per månad, pengar som går till respektive klubbs ungdomsverksamhet.

Du behöver inte vara medlem i Hammarby eller Djurgården för att få dessa lägre priser, utan det räcker med att teckna abonnemang via deras respektive webblatser.