Användningen av 3G sjunker i Sverige

Sveriges mobiloperatörer håller på att stänga ner det gamla 3G-nätet, och det ska vara helt borta i december 2025. Det här görs för att förbättra uppkopplingen med 4G och 5G, och för att spara energi. En ny rapport visar att Telia ligger längst fram i den här förändringen. Deras kunder använder nästan inte 3G alls längre, bara 0,3 % av tiden. Telenor har också gjort stora framsteg och är nu ungefär på samma nivå som Tele2. Operatören 3 har minskat sin 3G-användning, men i vissa delar av landet har den ökat lite.

Hur mycket 3G som används beror mycket på var i Sverige man bor och vilken operatör man har. Till exempel använder Tre-kunder i Gävleborg 3G fem gånger mer än Telia-kunder där. I Blekinge är det Tele2 som har högst 3G-användning. I Norrbotten är användningen ganska hög hos de flesta operatörer, utom Telia.

För att hjälpa folk att byta till nyare nät har branschen startat kampanjen "Byt Nät Nu". Den ger information till både privatpersoner och företag om hur man kan uppgradera till 4G och 5G. Det är viktigt eftersom äldre telefoner kanske inte kan ringa vanliga samtal när 2G och 3G försvinner.

Sverige ligger långt fram jämfört med många andra länder i Europa. Redan 2024 hade över 40 % av mobilabonnemangen 5G, och mängden data som skickas via 5G har ökat snabbt. Telia planerar att behålla 2G-nätet till slutet av 2027 för att ge kunderna mer tid att anpassa sig.