11 tips för billigare och bättre mobilabonnemang

När du ska välja mobilabonnemang finns det en rad olika saker att titta extra noga på. Dels har vi en rad olika generella råd som är desamma oavsett vem du är. Det handlar om att operatören du väljer ska ha bra täckning på de platser du vistas mest på, att priset så klart är konkurrenskraftigt och att du har den datamängd du behöver. Kanske har du även särskilda önskemål som att koppla upp även klockan och och surfplattan, få billig surf när du är på utlandsresa eller bara pressa priset så lågt som möjligt. Utbudet hos operatörerna skiljer sig åt och nedan går vi igenom olika råd som gäller såväl generellt som när du är ute efter något speciellt.

Därför bör du byta mobilabonnemang även om du är nöjd

Det är alltid bra att kanske en gång om året ta en titt på utbudet och jämföra priser med det abonnemang du har, detta även om du är nöjd med vad du har. Mobiloperatörerna ändrar sina priser löpande, samtidigt som nya operatörer, ofta mindre uppstickare, tillkommer. Det handlar dock inte bara om att titta på vad andra operatörer erbjuder. Om din operatör gör om sina abonnemang är det inte säkert att du som befintlig kund får ta del av eventuella prissänkningar. Därför kan ett nytecknande av abonnemang även hos den operatör där du redan är kund göra att du kan sänka dina månadskostnader eller få mer för samma summa som du redan betalar.

En annan anledning att byta eller i alla fall se över vilket abonnemang du har är så klart om dina behov ändrats. Kanske märker du allt oftare att din surfpott tar slut, eller tvärtom att du har en onödigt generös surfmängd du sällan eller aldrig gör av med. Båda situationerna är bra signaler om att det är läge att byta till något bättre eller billigare.

Familjeabonnemang för- och nackdelar – kan bli dyrare

Är ni flera i hushållet som alla ska ha egna abonnemang kan det löna sig att gå ihop. Här har så klart mobiloperatören ett intresse av att få fler kunder och det är inte självklart att operatörernas familjeabonnemang alltid är det bästa och billigaste valet. Ibland kan det istället löna sig att teckna flera enskilda abonnemang. Det beror främst på hur mycket surfpott familjemedlemmarna behöver. Om ni alla surfar mycket är det större chans att ett gemensamt abonnemang där alla delar på obegränsad surf är ett bra val, plus så klart att ni får användningen samlad på en faktura istället för flera. Om ni istället är mer modesta i ert surfande så är det större risk att familjeabonnemang blir dyrt och att enskilda abonnemang hos de operatörer som fyller var och ens behov är det bästa valet.

Både bra och dåligt samla tjänster hos en operatör – spara pengar eller bli lurad

Ett av mobiloperatörernas trick för att knyta till sig kunder är att erbjuda flera tjänster i ett paket. Det kan vara förmånligt, men det självklara rådet är så klart att jämföra och se vad du kan få för alternativ.

Flera operatörer buntar ihop tjänster och ger dig samlingsrabatt när du till exempel väljer både bredband och mobilt från samma operatör, eller tv och bredband. Det förekommer även andra paket, till exempel att du kan betala för att få streamingtjänster som Netflix, Disney Plus, TV4 Play, Max eller Viaplay och betala för allt i paket till mobiloperatören istället för att betala alla tjänster separat. Ett annat alternativ på samma tema är Tre som låter dig köpa Apple One, Apples tjänstepaket med bland annat Apple Music, Apple TV Plus och Icloud-lagring.

Det är sällan de billigaste mobilabonnemangen som kombineras i de här paketen med andra tjänster och för att vara säker på att du gör en bra affär ska du så klart jämföra vad samtliga tjänster kostar separat, om det finns billigare och bättre alternativ och om du verkligen behöver alla tjänster eller om du kan avstå några.

Bindningstid sänker priset på ditt mobilabonnemang

Det är inte lika vanligt som förr, men ibland kan du få ett billigare mobilabonnemang genom att binda upp dig. Vanligast är det här i samband med ett köp av ny telefon, men det förekommer även annars.

Det är lätt att se fördelen ur mobiloperatörens synvinkel, när de binder upp sina kunder. De har inte samma press på sig att hålla konkurrenskraftiga priser när andra operatörer sänker sina priser, för kunderna kan ändå inte byta.

Det är alltså främst mobiloperatörer som inte konkurrerar så mycket med pris som väljer detta och exempel är Telia och Telenor samt i vissa fall Tele2. Ger vi exempel så kan ett abonnemang hos Telia som kostar 469 kronor i månaden obundet kosta 399 istället om du binder dig i 24 månader. Hos Telenor är skillnaden snarlik där ett abonnemang kan kosta 549 obundet, men gå att få för 449 kronor med 24 månaders bidningstid.

Barn och äldre – så kan mobilabonnemanget bli billigare

Behoven hos en senior eller ett barn skiljer sig kanske i grunden inte så mycket från vad vem som helst vill ha, billigt pris och bra täckning, samtal, sms och surf för låg månadskostnad. Ofta finns dock speciella erbjudanden så att både äldre och yngre kan få rabatt på månadskostnaden.

Barn, ungdomar och seniorer har goda chanser att hitta billigare mobilabonnemang. Det här har att göra med att en lång rad mobiloperatörer erbjuder specialabonnemang för de här målgrupperna.

I grunden fungerar ett barn-, ungdoms- eller senior-abonnemang precis som andra abonnemang, men de har en lägre månadskostnad. Vi vill dock varna för att vissa operatörer, till exempel Hallon, kan vilseleda och enbart ge dig billigare abonnemang under en kort inledande period. Det förekommer att operatören har rabatter just för barn eller seniorer första månaderna, men att barn-abonnemangen och senior-abonnemangen sedan får en löpande månadskostnad som är högre. Titta därför noggrant efter vilket pris du betalar på sikt och räkna ut om det är en bra deal eller inte.

Möjlighet att spara oanvänd surf i abonnemanget kan spara stora pengar

När du väljer mobilabonnemang är surfpotten den viktigaste egenskapen, men erbjuder operatören dig att spara oanvänd surf till kommande månader kan du klara dig med ett billigare abonnemang.

Med wifi hemma och på jobbet går det att snåla med mobildata och surfa mycket utan att för den skull konsumera mycket data i mobilnätet. Vissa perioder om året, kanske på semestern, så kan det dock gå åt mer när wifi inte är tillgängligt och då kan du tjäna på att ha abonnemang där potten kan sparas.

En viktig egenskap att hålla koll på när du väljer mobilabonnemang är alltså om du får spara oanvänd surf i en pott när månaden tagit slut och du har surf kvar. Comviq, Hallon, Vimla och Fello är exempel på operatörer som erbjuder surfpott du kan spara, så då kan du enkelt klara dig med ett billigare abonnemang och inte tvingas välja surfmängd efter de månader då du använder allra mest.

Ofta finns det ett tak för hur mycket surf du får spara, men den mängden räcker för det mesta till för att du i alla fall ska kunna vara mer slösaktig under perioder av året och sedan spara på dig under resten genom att använda wifi.

Surfhastighet eller surfpott - välj rätt mobilabonnemang

Mobilabonnemang idag skiljer sig huvudsakligen åt på hur mycket mobildata de erbjuder. Det finns dock även abonnemang som istället, eller också, sätter priset efter hur snabbt du ska få surfa.

I takt med att mobilnäten har byggts ut och uppgraderats har kapaciteten konstant ökat. Flera telefoner och andra enheter kan vara uppkopplade samtidigt och utvecklingen från 2G via 3G och 4G till dagens 5G har gjort att den som vill kan titta på film via mobilnätet, något som inte ens var tänkbart när mobilen gjorde sitt intåg och det mesta var textbaserat.

Nu finns valmöjligheten att inte bara bestämma mobilabonnemang efter surfpott utan även att bestämma abonnemang och därmed pris efter hur snabbt du vill ha möjlighet att surfa. Behöver använda mobilen för att koppla upp datorn, ladda ner stora filer och se på film behöver du snabb surfhastighet, men har du inte sådana behov klarar du dig med mindre.

Flera operatörer, som Tele2 och Tre till exempel erbjuder dig att betala mer för att få snabbaste surfhastigheten i ditt abonnemang med obegränsad datapott, men det är användbart för en mycket liten skara användare, så prova först med normal hastighet till lägre kostnad och uppgradera om du mot förmodan märker att den inte räcker. I dagsläget finns det mycket sällan användningsområden som kräver mer än 100 Mbit/s.

Tips för bäst mobilabonnemang för barn

För barn och ungdom är en egen mobiltelefon en trygghet för dig som förälder och något som gör att du kan hålla kontakt med ditt barn.

Den tydligaste skillnaden mellan ett barnabonnemang och andra abonnemang är att det är vårdnadshavaren som står som betalningsansvarig. Många operatörer har speciella barnabonnemang som kan inkludera viss rabatt mot ordinarie pris, men precis som för andra användare är det bäst att jämföra priser för att hitta det bästa alternativet. Se över hur mycket data som barnet kan behöva. Om det finns wifi i skola och hemma så klarar sig barnet med mindre och när barnet inte får använda mobilen, till exempel under skoltid blir ju behovet av data också mindre.

Som alltid när priser på mobilabonnemang ska jämföras gäller det att vara vaksam på tillfälliga rabatter och istället titta på vad priset blir efter att de inledande lockpriserna har slutat gälla.

Så hittar du billigt mobilabonnemang som senior eller pensionär

Det finns ett fåtal operatörer som erbjuder särskild seniorrabatt. Trots det så är det bästa valet för seniorer, precis som för andra användare att jämföra priser, för ofta kan operatörer utan särskilda rabatter ändå vara billigare.

Grundreglerna för hur du hittar ett bra och billigt mobilabonnemang är detsamma för seniorer som för nästan alla andra. Välj en operatör som har täckning där du befinner dig oftast, se över hur mycket data du behöver och titta efter om operatören erbjuder dig att spara oanvänd data i slutet av månaden i en pott för framtida bruk.

Använder du sparsamt med data kan du komma billigt undan och ofta har mindre operatörer också betydligt lägre priser än de stora jättarna Telia, Tele2, Telenor och Tre.

Bästa abonnemanget för barnets smartklocka

De senaste åren har barnklockor med gps och telefonsamtal blivit allt vanligare. Beroende på vilken klocka det gäller finns olika abonnemang.

En smart klocka för barn låter föräldern ha kontakt med barnet och se gps-position genom att klockan har uppkoppling. Barnet kan ringa och ta emot samtal, men oftast bara då med förvalda kontakter. Det finns olika typer av klockor och antingen kan du välja abonnemang själv och då räcker det med ett abonnemang med sparsamt med data eftersom klockan inte förbrukar särskilt mycket. Då passar alltså marknadens billigaste abonnemang med 4-5 GB surf, fria samtal och sms samt en månadskostnad på cirka en hundralapp eller något mer.

Har du istället en klocka som redan inkluderar ett abonnemang, vilket gäller för Xploras populära barnklockor kan du välja det, eller trots det skaffa ett eget som passar.

Gäller det en smartklocka av vanlig typ, som Apple Watch, Samsung Galaxy Watch eller Pixel Watch hittar du tips om abonnemang nedan,

Så hittar du mobilabonnemang för din smartklocka

Det är bara en handfull och då främst de stora operatörerna som erbjuder abonnemang till smartklockor och då krävs oftast att du även har mobilabonnemang hos samma operatör.

Smartklockor som Apple Watch och Samsung Galaxy Watch säljs i två versioner, med eller utan möjlighet att använda esim, så för att kunna skaffa ett abonnemang til sin smartklocka måste du ha den ofta lite dyrare modellen med stöd för mobilnät och esim.

Ett abonnemang till en smartklocka kostar ungefär 50 kronor i månaden och tecknas som ett tillägg till ditt vanliga mobilabonnemang. Surfpotten och ditt telefonnummer delas sedan av både mobil och klocka.

Operatörerna som erbjuder esim till smartklockor är Comviq, Halebop, Tele2, Telenor, Telia och Tre.

Mobilt bredband – så väljer du rätt hemma och på semestern – kan ersätta fiber

Mobilnäten kan, särskilt nu när 5G-täckningen snabbt byggs ut, fungera som ett alternativ till fiber för uppkoppling. Särskilt smidigt kan mobilt bredband vara i sommarstugan, men det är även ett alternativ som permanent lösning hemma.

Mobilt bredband använder samma mobilnät som din telefon och behöver du uppkoppling bara en kort stund går det utmärkt att använda internetdelning från telefonen och på det sättet koppla upp till exempel en dator eller en surfplatta. Så fort behoven är större eller sträcker sig över längre tid är det dock ett bättre val att skaffa mobilt bredband och en router som då delar ut uppkopplingen i form av ett wifi-nätverk. Det här lämpar sig bra för att koppla upp flera prylar i ett hem, som flera datorer, teveapparater, surfplattor och annat. När du tecknar abonnemang för mobilt bredband kan du ofta välja om du vill ha en router med i erbjudandet, men dessa går även att köpa separat.

För att det här ska fungera så behöver dock täckningen vara bra, men har du 4G och 5G-täckning med bra hastighet är mobilt bredband många gånger ett fullgott alternativ till fiber. En fördel är ju även att du kan ta med ditt mobila bredband hemifrån när du till exempel åker till sommarstugan.

Sim-kort till surfplattan – så billigt kan det bli

Många använder nog surfplattan främst hemma där den kan använda wifi, men har du surfplatta med plats för simkort kan du skaffa ett eget abonnemang till den och surfa var du än är.

De billigaste abonnemangen idag som passar till en surfplatta har en månadskostnad på ungefär 100 kronor och ger 5-10 GB surf. Hur långt det räcker beror helt på vad du använder din surfplatta till. Video är det som förbrukar mest data och en timme Netflix drar ungefär 1 GB.

Det här gör att det smartaste valet många gånger är att antingen se till att ladda ner filmer i förväg och spara i surfplattan, alternativt att använda din mobiltelefon med internetdelning till surfplattan de gånger du behöver uppkoppling. Det här är ett både smidigt och mer kostnadseffektivt sätt. Skulle du behöva mer datapott på ditt mobilabonnemang när du gör på det här sättet är det billigare att uppgradera det med lite mer datapott än att löpande ha ett extra abonnemang för surf i plattan.