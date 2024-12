Det händer med Swish när du byter mobilnummer

Byter du mobilnummer så behöver du avsluta Swish-kopplingen på det gamla numret. Det gör du via din Internetbank. Sedan ansluter du ditt nya nummer till önskat bankkonto, även det via din internetbank. Efter att detta är gjort kommer du behöva aktivera Swish-appen på nytt i din telefon så att all information uppdateras i appen.

Om du tar över ett mobilnummer från någon annan och denna person anslutit det till Swish redan kommer den anslutningen automatiskt att tas bort om du ansluter numret till ditt bankkonto.

