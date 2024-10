9 nya tips för Swish

Tele2 Tele2 har idag närmare 60 egna butiker. Tidigare var sortimentet alltid lika stort – 32 mobiler per butik. Förra året noterade vi en svacka där sortimentet krympte till omkring 20 mobiler i genomsnitt, men i år är Tele2 uppe och nosar på 30 igen vilket placerar kedjan i samma division som Telenor och Phone House. Tele2 har under flera år gjort sig förtjänta av bra betyg när det gäller både kunskap och bemötande, och den trenden håller i sig. Vi får en lång och vederhäftig förklaring av skillnaderna mellan kamerorna hos Samsung och Apple med plus och minus som stämmer med erfarenheterna från Mobils tester. Det som vållar säljarna verkliga problem är att försöka förklara den egna prissättningen på ett pedagogiskt sätt. Butikerna är ofta små till ytan, men mobilerna är monterade i rutnät på väggarna så att det ryms många olika modeller även om den kan vara kö och trängsel vid vissa tider. Pluspoäng för att många säljare varken drar sig för att hänvisa till en kollega – eller till en konkurrent – när vi frågar om något som de inte har koll på eller som inte finns i lager. Plus: Hög nivå på kunskap och bemötande.Minus: Små butiker. Telenor Telenor har ett större sortiment än Tre och ligger strax under Telias genomsnitt när det gäller antalet mobiler per butik. Butikerna är rymliga med bra urval av tillbehör och andra produkter – till exempel klockor och surfplattor. På vissa platser finns också en separat avdelning för Bredbandsbolagets tjänster och en företagshörna med några ytterligare mobiler. Tyvärr är informationen om produkterna helt inriktad på att man ska köpa dem tillsammans med abonnemang – ungefär som hos Tre – så man måste fråga säljarna för att få veta kontantpriserna. Kunskapsnivån är i lägsta laget. När vi frågar om bästa kameran stannar analysen vid antalet megapixel. En operatör borde kunna mer om mobiler än de breda elektronikkedjorna, men fokus ligger på tjänster snarare än hårdvara. En säljare är så inriktad på abonnemang att stämningen nästan blir aggressiv när vi inte vill teckna avtal direkt utan ber att få fundera på saken. Plus: Bra sortiment. Minus: Varierande bemötande. Telia Telia har utökat sortimentet och har i snitt 35 fungerande mobiler i utställningen – det är bara Elgiganten och Media Markt som har mer att erbjuda. Både kunskapsnivån och bemötandet är bättre än tidigare år och vi får väldigt bra hjälp både när det gäller frågor om användning och teknik. I en butik berättar säljaren detaljerat om hur man installerar Chromecast och vilka appar och mobiler den fungerar med. När vi frågar om priset blir tipset att köpa den hos en annan kedja några dörrar bort – produkten fanns inte ens i sortimentet, men vi fick ändå bra hjälp. Telias säljare lyssnar, förklarar och låter varje ärende ta tid. Bra när man själv betjänas, men det innebär också väntetider. Telia är i stort sett den enda kedjan där man inte får hjälp direkt vid tider som 11 eller 14 en vanlig vardag.Plus: Påkostade butiker, bra sortiment.Minus: Väntetider. Tre Bemötandet är bra, men Tre har tappat några placeringar när det gäller kunskapsnivån. Precis som hos Telenor blir vi lite besvikna på att en mobiloperatör inte kan mer om just mobiler. På de flesta håll är säljarna väldigt ärliga och erkänner utan omsvep när de inte har svaret på en fråga, men i en butik möts vi av vilda spekulationer när det gäller Chromecast och Apple TV. Det hävdas exempelvis att den nya versionen av Chromecast har fjärrkontroll och att det skulle vara enklare att strömma från Android till Apple TV än till Chromecast. Tre har färre produkter i sortimentet än övriga operatörer, men vi hittar en ganska bra blandning både när det gäller olika prisklasser och typer av mobiler. Sortimentet är uppdelat efter månadskostnaden för mobil tillsammans med olika typer av abonnemang, men det går att hitta kontantpriset i det finstilta i skyltningen. Plus: Trevligt bemötande.Minus: Begränsat sortiment.