Test: Samsung Galaxy Buds FE – Billigare Samsungheadset

Sound by AKG står det på förpackningen. Ja för Samsung äger ju Harman, som gör headset bland annat under varumärkena AKG och JBL. Men det kan finnas poänger med att göra headset under eget namn också. Inte minst för att de kan integreras närmare med Samsungs egna mobiler och surfplattor.

Det märks när jag startar headsetet med en Samsungmobil. Headsetet hittas automatiskt och installationen går smidigt. Styrningen av headsetet kan göras från Bluetooth-menyn, och det finns en särskild widget för snabbåtkomst av headsetets inställningar. Har du inte en Samsungmobil måste du installera appen Galaxy Wear på mobilen för att få full tillgång till funktionerna.

Har du mer än en Samsung-enhet kan du enkelt växla vilken headsetet är uppkopplad till utan att du behöver para om headsetet förutsatt att enheterna är anslutna till samma Samsung-konto. Det är tur, för jag får gräva länge för att hitta hur man sätter öronsnäckorna i hopparningsläge. Det finns ingen knapp för det på etuiet och jag får gräva länge i guider på nätet för att hitta svaret: Sätt öronsnäckorna i etuiet och tryck på bägge snäckorna samtidigt ett par sekunder.

Att enkelt flytta uppkopplingen mellan olika Samsung-enheter kan låta lyxigt, men egentligen är det ju bara en fattigmanslösning för att kompensera att headsetet saknar multipoint, det vill säga att det kan vara uppkopplat mot flera enheter samtidigt. Det är ett område där man har sparat in på headsetets funktioner för att få det billigare. Andra funktioner som saknas är trådlös laddning av etuiet och skydd mot regn.

Däremot lånar headsetet funktioner från Samsungs spårbricka Smarttag. På så sätt kan du om ditt headset trillat ut ur örat få ett meddelande om någon annan Samsunganvändare passerar i närheten av det, och om du vill kan du få ett meddelande om du är på väg att gå hemifrån utan dem.

Det följer bara med tre storlekar av gummipluppar till headsetet. Att det inte är tillräckligt märker jag snart när jag har svårt att få det att sitta tätt. Det bekräftas av funktionen som låter mig testa om öronplupparna sluter tätt. Med de största plupparna och lite lirkande kan jag trots allt få dem att sluta tätt, åtminstone tillfälligt.

Musikljudet tycker jag är riktigt bra, med bra dynamik, tydligt mellanregister och stadig men inte överdriven bas. Däremot har man skruvat upp sub-basen, ett klassiskt trick för att få ljudet att låta fetare.

Samsung beskriver samtalsljudet som att tre mikrofoner samverkar för att fånga upp din röst så exakt som möjligt, personlig beamforming anpassar upptagningen så att headsetet känner igen din röst bättre, och bakgrundsljudet ska filtreras bort med avancerad teknik. Precis så är det, fast tvärt om. När jag talar i headsetet låter min röst vass och komprimerad samtidigt som omgivningens buller hörs klart och tydligt. När jag provar i mer trafikstörd miljö blir samtal omöjligt. “Som headseten brukade låta förr i tiden”, beskriver den jag talar med ljudet.

Headsetet har aktiv brusreducering också, och även det låter lite budget. Det vill säga, brusreduceringen märks och gör skillnad, särskilt lågfrekvent ljud som motorbrummandet från en buss. Men jämfört med andra nya headset är brusreduceringen rätt svag.

Galaxy Buds FE är som framgår av namnet en del av Samsungs FE-serie. Som jag förstått serien handlar den om att ta teknik från Samsungs toppmodeller till ett billigare segment. Men Galaxy Buds FE är bara billiga om man jämför med Samsungs egna dyrare headset. Samsungs bonusfunktioner är trevliga att ha och jag har inga klagomål på musikljudet, men för den här prislappen och från den här tillverkaren tycker jag att jag har rätt att vänta mig bättre samtalsljud.