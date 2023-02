Qualcomm lanserar 5G för smartklockor

Kretstillverkaren Qualcomm har presenterat sin nya krets Snapdragon X35 5G som med sin mindre formfaktor ska göra det möjligt att introducera 5G även i smartklockor och små IoT-enheter som exempelvis övervakningskameror samt enheter för virtuell och förstärkt verklighet.

Enligt Qualcomms Gautam Sheoran ger Snapdragon X35 5G möjlighet att komma upp i överföringshastigheter på upp till 220 Mb/sekund, men att det kan falla tillbaka på 4G i områden där 5G inte är tillgängligt. Det ska också vara den mest strömsnåla kretsen som Qualcomm har utvecklat, vilket också ska bidra till att den ska kunna användas i små enheter. Detta eftersom fullskaliga 5G-modem kräver mycket ström och därmed inte brukar fungera speciellt bra i mindre enheter. Trots detta har kretsen stöd för både sub-6GHz, FDD (frekvensdelningsduplex) och TDD (tidsdivisionsduplex).

Enligt Sheoran för Qualcomm samtal just nu med enhetstillverkare, och tanken är att de första provleveranserna med kretsen ska kunna göras under första halvåret 2023 och kommersiella produkterna under 2024.