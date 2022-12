Test: Toucan uppkopplade övervakningskameror och dörrklocka

En ny tillverkare med mer eller mindre smarta kameror har gjort entré på den svenska marknaden. Det handlar om kanadensiska Toucan och vi har testat deras olika bevakningskameror och även en uppkopplad dörrklocka med videokamera.

Alla dessa produkter gör alltså att du via en app i telefonen kan hålla koll på hemmet, se vem som kommer och ringer på och ha direktkommunikation så att du kan prata med den som ringer på ytterdörren direkt via appen om du inte är hemma och kan öppna.

Två bevakningskameror, en ringklocka

Från vänster till höger Toucan Security Light Camera, Toucan Wireless Video Doorbell with Chime och Toucan Wireless Outdoor Camera.

De tre produkter vi testar här ansluter sig alal till ditt wifi hemma och levererar video direkt till appen i din telefon. Produkterna är först en bevakningskamera med integrerad strålkastare som är fast ansluten till elnätet med sladd. De andra två produkterna är batteridrivna och trådlösa och handlar dels om en liten bevakningskamera och sedan om en dörrklocka till ytterdörren.

Alla tre produkterna visar alltså video direkt samt kan spara klipp när de upptäckt rörelse. De sparade klippen är tillgängliga 24 timmar i efterhand och raderas sedan såvida du inte betalar extra för ett Pro- eller Elite-abonnemang till Toucan. Du kan ladda ner de sparade filmklippen till telefonen om du vill det, men bara max fem klipp i månaden. Vill du ladda ner fler kräver det betalabonnemang och även en del andra funktioner i appen är spärrade om du inte betalar extra. Är ni flera i hushållet som vill kunna använda appen så inkluderar gratiskontot möjligheten att dela kamerorna med ett extra konto, men vill ni vara flera än två som har tillgång via appen så krävs ett av de två olika betalkontona för det.

Appen finns för både Ios och Android och därmed är många av funktionerna gemensamma. Kamerorna ansluts på samma sätt och hela systemet, individuellt eller tillsammans ska gå att koppla till Google Home och därmed röststyras även via Google Assistant.

Att komma igång går fint. Jag laddar ner appen, trycker på en knapp på kameran för att inleda ihopkopplingen, ansluter till wifi och sedan laddas den senaste mjukvaran ner till kameran i fråga. Under testperioden provar jag appen både i Iphone och i Android omväxlande och generellt fungerar den bättre i Android. De första problemen jag stöter på är att möjligheten att prata i appen för att kommunicera med den som står framför kameran inte fungerar. Toucans support uppmanar mig då att kontrollera att appen har rättigheterna som krävs i Ios samt att jag ska nollställa telefonens nätverksinställningar. Inget av det hjälper.

När jag provar att prata via en Android-telefon istället fungerar det direkt. Då märker jag också att jag blir utloggad från appen på min Iphone, så du kan alltså bara använda en enhet åt gången för att ha koll på dina kameror. När jag sedan loggar in på Iphone igen fungerar mikrofonen, men problemet återkommer sedan och möjligheten att kommunicera via Iphone-appen kommer alltså och går, till synes lite slumpmässigt.

I appen så samlas alla de tre kameror från Toucan som jag testar och har du en kamera bara så ser du givetvis bara den. Jag får, inkluderat med gratiskonto, notiser när kamerorna känner igen rörelse, jag kan alltså se inspelade rörelser när kameran sett något under de senaste 24 timmarna och jag kan göra diverse inställningar. Det går att ställa hur känslig en kamera ska vara för rörelser och du kan även ange rörelsezoner, så att du till exempel enbart får varning om rörelse vid en dörr och inte i periferin, allt för att undvika onödiga notiser. Kamerorna kan se rörelser och spela in även i mörker och när det gäller kameran med inbyggd strålkastare har den så klart större möjligheter att ge bra bild även i mörker.

Funktionerna är likvärdiga i Iphone-appen, med undantag då för de extra problem jag redan redogjort för. Hela appen, oavsett om du använder Iphone eller Android, är dock till stora delar ogenomtänkt och fyller sällan de behov jag som användare har. När jag får en notis om att rörelse upptäckts och klickar på den så hamnar jag i livevyn, vilken ofta visar att ingen är där. Ska jag hitta det sparade klippet med den rörelse som upptäckts får jag istället ta mig till historikfliken för händelser, ladda om den sidan och först då kan jag leta rätt på det klipp som visar vad som hänt. Det varierar även hur snabbt kameran hinner upptäcka personer som rör sig i bild. När jag riktar kameran mot ytterdörren till exempel och definierar en rörelsezon just där så kan det ändå ta 6-7 sekunder från den första rörelsen i zonen tills dess att kameran faktiskt börjar spela in.

Ogenomtänkt helhet

Den verkliga nyttan blir alltså begränsad och det gäller särskilt den dialog jag kan föra med de som rör sig i bild. Utöver att jag kan prata själv via mikrofonen i telefonen, när det fungerar, så kan jag spela upp färdiga inspelade fraser. Här finns till exempel fraserna Hej vem är det?, Ett ögonblick, Vad gäller saken?, Ingen försäljning tack och inspelade hundskall. Nästan ingen av dessa inspelade fraser visar sig användbara och rösten låter påtagligt automatisk och dessutom otydlig, så ingen jag utsätter för funktionen tar den på allvar. Formuleringarna är ofta styltiga, förmodligen på grund av dålig översättning från engelska. De tillför dessutom väldigt lite eftersom det på alla sätt är bättre att prata direkt i mikrofonen. Men det är ju som sagt om den fungerar.

Batteritiden i de av dessa kameror som har batteri och inte är direkt anslutna till elnätet med sladd ligger någonstans kring tre veckor. När vi testat har batterinivån gått ner med ungefär 5 procent per dygn, men batteritiden beror mycket på dels hur mycket rörelse kameran upptäcker men även hur ofta du själv går in och tittar och interagerar. Toucan Wireless Outdoor Camera är den av kamerorna som snabbast dör och då har det gått ungefär två veckor, men som sagt, det här kan variera stort beroende på hur de används.

Jag nämnde inledningsvis att kamerorna från Toucan ska gå att ansluta till Google Home och röststyras via Google Assistant, men det har jag efter flera veckors dialog med supporten och ett tjugotal mail fram och tillbaka inte lyckats få igång. När jag försöker får jag bara felmeddelande. Supportens första svar är att jag ska följa deras instruktioner men de skickar även med länk till en Youtube-video som ska visa steg för steg. Den anvisning jag fått som text från supporten stämmer dock inte med vad de instruerat mig i skrift. Efter att ha provat båda varianterna och ingen fungerar så får jag efter lite ytterligare instruktioner och sedan lovar supporten flera gånger att nu ska det funka. Det gör det inte. Jag provar med flera olika telefoner, jag blir instruerad att nollställa alla enheter, supporten säger att Google nu åtgärdat problemet och ber mig försöka igen. De kommer på att mitt Google-konto måste vara samma e-postadress som den adress jag registrerat kamerorna till. Det är det. Inget fungerar. Jag ger upp.