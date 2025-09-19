-
Tips och tricks: 8 smarta knep för Huaweis smarta klockor
-
Krönika: Billiga mobiler är inte dåliga
-
Krönika: Ökande likriktning och mer av samma
-
Apples lansering på djupet
-
Prisvärda mobiler, Swedbank, problemlösning, Xiaomi 15 Ultra och mer – Mobil ger svar
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon - del 2
-
Krönika: Därför kan vi förvänta oss en ny Windows-telefon
-
Krönika: Bra jobbat! Du har simmat 1 meter – se alla uppgifter om ditt träningspass här
-
Airpods: 11 tips för att hitta okända funktionerna och lösa vanliga problem
-
Googles Pixel 10-lansering på djupet
Fråga och svar
Högtalarljudet i Sony Xperia 1 VII, Honor, Oneplus med flera
En läsare undrar över vilka mobiler som har bäst ljud i högtalarna. Vi svarar.
Fråga: Du skrev i Mobil om den nya Sony Xperia 1 VII, att den har bra balanserat ljud. Har du lyssnat på Oneplus 13.
Har du någon annan mobil som du lyssnat på som har bra ljud. Vad betyder lufs som de testar på gsmarena. Är det endast hur mycket loudness. Honor påstår att det starkt ljud magic 7 tex. Har inte använt så många mobiler men min gamla Huawei P30 var ok.
Har du några förslag? Vore intressant höra vad du tycker om ljudet i Honor Magic 7 Pro. Jag undrar även om du vet någon eller några mobiler som har ovanligt lite bloatware.
Elias Nordling svarar: Jag har inte lyssnat på Oneplus 13. Oneplus 12 har jag hört och de hade helt OK högtalare men inte med balanserat ljud, det vill säga de är riktade åt olika håll och har olika volym. Nu har jag hunnit pröva högtalarna i Honor Magic 7 Pro, och jag skulle säga att ljudet är högt och lite vasst. Man får aldrig mycket bas i mobilhögtalare, men Sony Xperia 1 VII är ändå bättre på det än Honor Magic 7 Pro. En annan tillverkare som lägger krut på bra ljud i högtalarna är Motorola. När det gäller de som har minst bloatware just nu skulle jag säga det är dels Googles Pixel-mobiler förstås, dels Nothings mobiler.
Det här är ett utdrag ur en längre artikel med frågor och svar och artikeln publicerades tidigare exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.