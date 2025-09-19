Högtalarljudet i Sony Xperia 1 VII, Honor, Oneplus med flera

Fråga: Du skrev i Mobil om den nya Sony Xperia 1 VII, att den har bra balanserat ljud. Har du lyssnat på Oneplus 13.

Har du någon annan mobil som du lyssnat på som har bra ljud. Vad betyder lufs som de testar på gsmarena. Är det endast hur mycket loudness. Honor påstår att det starkt ljud magic 7 tex. Har inte använt så många mobiler men min gamla Huawei P30 var ok.

Har du några förslag? Vore intressant höra vad du tycker om ljudet i Honor Magic 7 Pro. Jag undrar även om du vet någon eller några mobiler som har ovanligt lite bloatware.

Elias Nordling svarar: Jag har inte lyssnat på Oneplus 13. Oneplus 12 har jag hört och de hade helt OK högtalare men inte med balanserat ljud, det vill säga de är riktade åt olika håll och har olika volym. Nu har jag hunnit pröva högtalarna i Honor Magic 7 Pro, och jag skulle säga att ljudet är högt och lite vasst. Man får aldrig mycket bas i mobilhögtalare, men Sony Xperia 1 VII är ändå bättre på det än Honor Magic 7 Pro. En annan tillverkare som lägger krut på bra ljud i högtalarna är Motorola. När det gäller de som har minst bloatware just nu skulle jag säga det är dels Googles Pixel-mobiler förstås, dels Nothings mobiler.

