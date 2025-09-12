Bli plusmedlem
Hej då till långsmal skärm

Sony Xperia 10 VII lanserad – Ny skärm och bättre kameror

Sony har lanserat sin nya mellanprismobil Xperia 10 VII med en lång rad nyheter jämfört med föregångaren.

Elias Nordling
Publicerad Senast uppdaterad

Just när man trodde att Sony var på väg bort från mobilmarknaden lanserar de en ny modell för 5000 kronor i sin mellanpris-serie Xperia 10. Jämfört med föregångaren är det mesta nytt, och det känns som en helt ny mobil snarare än en uppgradering av förra årets modell.

Om vi börjar med formatet har Sony slutgiltigt övergett den långsmala 21:9-skärmen och Xperia 10 VII har i stället en skärm i 19,5:9-format precis som Iphone och Samsung Galaxy har. Skärmen är på 6,1 tum, så det är en fortsatt rätt kompakt mobil. Med 168 gram är den också lätt. Skärmen har glas i Gorilla Glass Victus 2 medan baksidan är i plast, telefonen är vatten- och dammtät enligt IP68. Enligt Sony har telefonen förbättrade stereohögtalare med lägre kabinettvibrationer, som dämpar brus och återger ljud rikare och djupare med bättre bas- och mellanbasregister.

Med en avlånga skärmen har ett av Sonys signum försvunnit så istället har man lagt till ett annat: Kameraknappen. Kamerorna i sig har också fått ett lyft, och vi har nu en huvudkamera med en sensor på 1/1,56 tum, 1,6 gånger större än i föregångaren, tillsammans med en vidvinkelkamera med 173-tumssensor. Huvudkameran ska klara två gångers optisk zoom med fortsatt skärpa i bilderna.

Sony Xperia 10 VII drivs av chipsetet Snapdragon 6 gen 3, också det en rejäl förbättring mot föregångaren, och telefonen är utlovad fyra systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Den levereras dock med Android 15, så en av uppdateringarna går till att uppgradera till den nu senaste versionen.

Sony Xperia 10 VII börjar säljas nu i september och finns i färgerna svart, vit och blågrön.

Fakta

Allmänt

Modell Xperia 10 VII

Tillverkare Sony

Lanseringsdatum 2025-09-12

Mått 153 x 72 x 8,3 mm

Vikt 168 g, 80 %

Material baksida Plast

Pris 4999 kr

System Android

Systemversion 15

Utlovade systemuppdateringar 4 systemuppdateringar, 6 års säkerhetsuppdateringar

Chipset Snapdragon 6 Gen 3

Tillverkningprocess 4 nm, 88 %

Nät

GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz

3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz

4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)

5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)

Dubbla simkortsplatser Ja

Stöd för esim Ja

Skärm

Mått 6,1 tum, 92 %

Upplösning 2340 x 1080 pixel

Skärmformat 19,5:9

Pixeldensitet 422 ppi, 98 %

Typ Super AMOLED

Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2

Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %

Minne

RAM-minne 8 GB, 81 %

Lagringsminne 128 GB

Minneskortplats Ja

Kamera

Upplösning 50 Megapixel, 13 Megapixel

Vidvinkellins Ja

Optisk zoom Nej

Optisk bildstabilisering Ja

Upplösning på frontkameran 8 megapixel

Anslutningar

Hörlursuttag Ja

Bluetooth 5.4

Wifi Wifi 6E

Batteri

Kapacitet 5000 mAh, 94 %

EU Energiklass B

Batteritid: EU-mätning 48 tim, 10 min

Medföljande laddare Nej

Trådlös laddning Nej

Batteriets livslängd, laddcykler 1400, 117 %

Hållbarhet

IP-klass IP65/IP68

Tålighet EU-klassning C

Reparerbarhet EU-klassning D

Övrigt

FM-radio Nej

NFC Ja

Stereohögtalare Ja

