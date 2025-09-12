-
Hej då till långsmal skärm
Sony Xperia 10 VII lanserad – Ny skärm och bättre kameror
Sony har lanserat sin nya mellanprismobil Xperia 10 VII med en lång rad nyheter jämfört med föregångaren.
Just när man trodde att Sony var på väg bort från mobilmarknaden lanserar de en ny modell för 5000 kronor i sin mellanpris-serie Xperia 10. Jämfört med föregångaren är det mesta nytt, och det känns som en helt ny mobil snarare än en uppgradering av förra årets modell.
Om vi börjar med formatet har Sony slutgiltigt övergett den långsmala 21:9-skärmen och Xperia 10 VII har i stället en skärm i 19,5:9-format precis som Iphone och Samsung Galaxy har. Skärmen är på 6,1 tum, så det är en fortsatt rätt kompakt mobil. Med 168 gram är den också lätt. Skärmen har glas i Gorilla Glass Victus 2 medan baksidan är i plast, telefonen är vatten- och dammtät enligt IP68. Enligt Sony har telefonen förbättrade stereohögtalare med lägre kabinettvibrationer, som dämpar brus och återger ljud rikare och djupare med bättre bas- och mellanbasregister.
Med en avlånga skärmen har ett av Sonys signum försvunnit så istället har man lagt till ett annat: Kameraknappen. Kamerorna i sig har också fått ett lyft, och vi har nu en huvudkamera med en sensor på 1/1,56 tum, 1,6 gånger större än i föregångaren, tillsammans med en vidvinkelkamera med 173-tumssensor. Huvudkameran ska klara två gångers optisk zoom med fortsatt skärpa i bilderna.
Sony Xperia 10 VII drivs av chipsetet Snapdragon 6 gen 3, också det en rejäl förbättring mot föregångaren, och telefonen är utlovad fyra systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Den levereras dock med Android 15, så en av uppdateringarna går till att uppgradera till den nu senaste versionen.
Sony Xperia 10 VII börjar säljas nu i september och finns i färgerna svart, vit och blågrön.
Fakta
Allmänt
Modell Xperia 10 VII
Tillverkare Sony
Lanseringsdatum 2025-09-12
Mått 153 x 72 x 8,3 mm
Vikt 168 g, 80 %
Material baksida Plast
Pris 4999 kr
System Android
Systemversion 15
Utlovade systemuppdateringar 4 systemuppdateringar, 6 års säkerhetsuppdateringar
Chipset Snapdragon 6 Gen 3
Tillverkningprocess 4 nm, 88 %
Nät
GSM-band 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz
3g-band 850 MHz, 900 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz
4g-band Band 1 (2100 MHz), Band 3 (1800 MHz), Band 4 (1700 MHz), Band 7 (2600 MHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz), Band 28 (700 MHz), Band 38 (2600 MHz TDD)
5g-band 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz), 28 (700 MHz), 40 (2300 MHz), 77 (3700 MHz), 78 (3500 MHz)
Dubbla simkortsplatser Ja
Stöd för esim Ja
Skärm
Mått 6,1 tum, 92 %
Upplösning 2340 x 1080 pixel
Skärmformat 19,5:9
Pixeldensitet 422 ppi, 98 %
Typ Super AMOLED
Typ av skärmglas Gorilla Glass Victus 2
Bilduppdateringsfrekvens 120 Hz, 104 %
Minne
RAM-minne 8 GB, 81 %
Lagringsminne 128 GB
Minneskortplats Ja
Kamera
Upplösning 50 Megapixel, 13 Megapixel
Vidvinkellins Ja
Optisk zoom Nej
Optisk bildstabilisering Ja
Upplösning på frontkameran 8 megapixel
Anslutningar
Hörlursuttag Ja
Bluetooth 5.4
Wifi Wifi 6E
Batteri
Kapacitet 5000 mAh, 94 %
EU Energiklass B
Batteritid: EU-mätning 48 tim, 10 min
Medföljande laddare Nej
Trådlös laddning Nej
Batteriets livslängd, laddcykler 1400, 117 %
Hållbarhet
IP-klass IP65/IP68
Tålighet EU-klassning C
Reparerbarhet EU-klassning D
Övrigt
FM-radio Nej
NFC Ja
Stereohögtalare Ja