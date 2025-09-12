Just när man trodde att Sony var på väg bort från mobilmarknaden lanserar de en ny modell för 5000 kronor i sin mellanpris-serie Xperia 10. Jämfört med föregångaren är det mesta nytt, och det känns som en helt ny mobil snarare än en uppgradering av förra årets modell.

Om vi börjar med formatet har Sony slutgiltigt övergett den långsmala 21:9-skärmen och Xperia 10 VII har i stället en skärm i 19,5:9-format precis som Iphone och Samsung Galaxy har. Skärmen är på 6,1 tum, så det är en fortsatt rätt kompakt mobil. Med 168 gram är den också lätt. Skärmen har glas i Gorilla Glass Victus 2 medan baksidan är i plast, telefonen är vatten- och dammtät enligt IP68. Enligt Sony har telefonen förbättrade stereohögtalare med lägre kabinettvibrationer, som dämpar brus och återger ljud rikare och djupare med bättre bas- och mellanbasregister.

Med en avlånga skärmen har ett av Sonys signum försvunnit så istället har man lagt till ett annat: Kameraknappen. Kamerorna i sig har också fått ett lyft, och vi har nu en huvudkamera med en sensor på 1/1,56 tum, 1,6 gånger större än i föregångaren, tillsammans med en vidvinkelkamera med 173-tumssensor. Huvudkameran ska klara två gångers optisk zoom med fortsatt skärpa i bilderna.

Annons

Sony Xperia 10 VII drivs av chipsetet Snapdragon 6 gen 3, också det en rejäl förbättring mot föregångaren, och telefonen är utlovad fyra systemuppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Den levereras dock med Android 15, så en av uppdateringarna går till att uppgradera till den nu senaste versionen.

Sony Xperia 10 VII börjar säljas nu i september och finns i färgerna svart, vit och blågrön.