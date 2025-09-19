Test: Huawei Watch GT 6 Pro – Vässad mångsysslare

Betyg Huawei Watch GT 6 Pro: 8/10 Kvalitetskänsla och design

Batteritiden

För både Ios och Android

Snabbt och smidigt gränssnitt

Korrekt och snabb gps Begränsad möjlighet svara på aviseringar

Inget Spotify-stöd eller mobila betalningar

Inget e-sim

Huawei gör klockor som ofta kombinerar smarta hälso- och sportfunktioner med ett utseende som för tankarna till klassiska klockor. GT 6-serien finns i flera olika storlekar och utföranden, med olika typer av armband, från metall i olika former via svart gummi till veganskt läder eller band med kombinationer av väv och gummi. Mitt testexemplar är den senare som också är bäst ur både ett bekvämlighetsskäl och för att ge klockans alla sensorer bästa möjliga inpassning mot huden.

När jag startar klockan för första gången har urtavlan färg och utseende som matchar det armband den levereras med. Det gör att jag behåller den urtavlan, men inte utan att först botanisera bland de andra alternativ som finns. Det går att välja bland en rad olika urtavlor direkt i klockan, alla med olika stil och utseende samt varierande grad av integrerad information om till exempel mina uppnådda hälsomål för dagen, stag, väder och så vidare. Går jag sedan till Huawei Hälsa-appen i telefonen finns det fler att välja på, både gratis och sådana du får betala för.

Snabbare och mer exakt positionering utan väntetid

Annons

Trots att klockan inte introducerar några helt nya sensorer jämfört med tidigare utan “bara” förbättrat befintliga och finslipat algoritmerna märker jag skillnad på mitt första träningspass. Jag har fått berättat för mig för varje generation nya klockor att positioneringen är ett antal procent mer exakt, utan att jag då märkt någon egentlig skillnad. Jag tycker att de flesta klockor med få undantag när jag jämför är tillräckligt bra. Ofta skiljer det bara några steg på kilometern när jag jämför distans för löprundan med olika klockors gps. Nu har jag också fått det förklarat för mig att siffrorna om bättre precision för gps är teoretiska och inte nödvändigtvis märks för oss användare.

Den här gången märker jag dock förbättring jämfört med tidigare generationers klockor. Med Huawei Watch GT 6 Pro går det betydligt snabbare vid början av varje träningspass för gpsen att hitta position. Istället för att tvingas vänta kan jag nu bara starta träningspasset och det tar någon eller några få sekunder att få rätt position. Det kan jag också bekräfta när jag ser på passets rutt på karta i efterhand, att den hittar rätt direkt utan felaktiga utsvävningar.

Annons

De vanligaste träningsformerna att mäta för de som använder en smartklocka är förmodligen promenad, löpning, cykel och träning på gym. För just cykel har Huawei nu en ny funktion som förbättrar informationen medan du cyklar. Istället för att släppa styret och kolla på klockans skärm kan du få all information presenterad i realtid på telefonens skärm, och om du då monterat telefonen på styret har du en telefon med inbyggd cykeldator. Dessutom har klockan förbättrat stöd för att du ska kunna ansluta externa sensorer, som pulsband och mätare på cykeln för än mer insamlad data. För golf är klockan särskilt användbar eftersom du kan ladda ner bankartor och få detaljinfomration direkt om till exempel avstånd hål för hål.

Klockan har utöver möjligheten att mäta de mest populära sporterna betydligt fler, 100 stycken, och i listan ser jag som mest udda till exempel jazzdans, tai chi, dart, gunga och padel. Det finns alltså allt från de vanligaste sporterna till mer ovanliga val. Risken att du inte ska hitta din sport är minimal och tänker du ändå utanför boxen finns allmän mätning som har koll på puls och din aktivitet oavsett vilken sport det handlar om.

Annons

Hälsa, träning, aviseringar och analys

På sidan av Huawei Watch GT 6 Pro finns två fysiska knappar och de används tillsammans med pekskärmen för att styra funktionerna. Den övre knappen kan du både trycka och snurra på. Du snurrar då för att smidigt bläddra i listor eller bland appar. Det finns en appbutik, men utbudet där är begränsat så i stort får du för funktionaliteten utgå från de appar som redan finns i klockan från start.

Annons

Dessa inkluderar ett brett utbud för att ha koll på din hälsa i många olika aspekter. Kopplat till ditt hjärta mäter klockan puls, stelhet i artärerna, blodsyrehalt och EKG. Med jämna mellanrum får jag en påminnelse i mobilen om att mäta just EKG, men tack och lov hittar klockan aldrig någon avvikelse.

Givetvis så kan klockan visa dig appnotiser från mobilen och om du har en Android-telefon kan du även svara på vissa av dem, beroende på app, med ett inbyggt tangentbord på klockans skärm, snabbsvar, eller med en enkel emoji bara. Android-användare har även möjlighet att ladda in musikfiler från telefonen till klockan för att lyssna direkt via trådlösa hörlurar under träningspasset, utan att för den skulle behöva ha mobilen med. Watch GT 6-serien har inte stöd för e-sim och varken svara på appnotiser eller ladda in musik går om du använder Iphone istället för Android.

Annons

I övrigt är dock stödet för olika funktioner likvärdigt och appen som sköter allt från inställningar till analys och presentation av slutsatser kring hälsa och träning finns både för Android och för Iphone. I appen, men även i klockans appar får jag översikt på genomförda träningar samt rapporter om trender och vad du kan göra för att till exempel sova bättre eller bli mer effektiv i träning och återhämtning.

Utöver träning och hälsa samt musik och aviseringar har klockan funktioner som hjälper dig ha koll. Det inkluderar röstmemo, alarm, timer, kalender och kalkylator. Klockan kan om du bär den på natten även mäta sömn och det är ett område där batteritiden är särskilt påtaglig. Du behöver alltså inte ladda klockan varje dag, långt därifrån. När jag testar så drar en timmes löpträning med gps ungefär fyra procent batteri och en hel natts sömnmätning tar bara en procent av batterikapaciteten. Jag får över en veckas batteritid under min testperiod, men exakt hur länge det räcker för dig beror så klart på hur mycket du använder klockan och framförallt hur ofta och länge du tränar. Under ett dygn går batterinivån vanligen ner med ungefär 8-10 procent. Betydligt bättre batteritid alltså än till exempel Apple Watch och Klockor med Androids Wear OS men då saknar också dessa Huawei-klockor ett brett apputbud, Spotify, e-sim-stöd, mobila betalningar och en rad andra saker som flera av konkurrenterna kan stoltsera med.

Annons





