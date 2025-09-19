-
Huawei Freepuds 7i officiella – riktigt prisvärda med effektiv brusreducering
Nya hörlurarna har ett pris på 1000 kr men inkluderar ändå en rad funktioner vi annars hittar i främst dyrare modeller.
Huawei Freebuds 7i lanseras officiellt idag, men vi har börjar testa hörlurarna ett par dagar innan och har därför ett första intryck. Det handlar om ett par hörlurar med aktiv brusreducering och det i effektiv form. De gör klar skillnad till exempel på flyg, i kollektivtrafiken och i andra situationer med mycket störande omgivningsljud. Det följer med öronpluppar i fyra olika storlekar som är bra på att stänga ute omgivningsljud opch sedan gör tekniken resten.
Hörlurarna är utrustade med rumsligt ljud och har dessutom utöver vanliga mikrofoner även benledningsmikrofon och om den är lika effektiv som vi tidigare upplevs med Huaweis hörlurar så säkerställer den högkvalitativa samtal även i mycket hödljudda miljöer.
Huawei Freebuds 7i finns att köpa från 22 september till ett pris på 1090 kr och kommer som synes i tre färger, svart, vit eller rosa..