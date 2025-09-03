-
Budgetmobiler testade
Test: Billig mobil – 10 mobiler för under 3000 kr
En ny mobil behöver inte kosta en halv månadslön. För under 3000 kronor kan du fortfarande få allt du behöver av en mobiltelefon. Här samlar vi våra tester av de bästa och mest aktuella mobilerna för under 3000 kronor, både de som kostat det ny och de som nu säljs billigare.
Oneplus Nord CE5 – Riktigt billig smartphone
+ Skärmen, snabb oled!
+ Prestanda
- Färre systemuppdateringar än dyrare telefoner, men ändå 4 år så godkänt
Betyg: 74%
Pris: Från 2990 kr
Läs hela testet av Oneplus Nord CE5 här.
Xiaomi Redmi A5 – Så bra är mobilen för 1300 kronor
+ Billig
+ Klarar det mesta
- Högtalarljudet
- Ingen NFC, du kan inte blippa betalningar
- Kameran
Betyg: 64%
Pris: Från 900 kr
Läs hela testet av Xiaomi Redmi A5 här.
Honor 200 Smart
+ Tålig plastbaksida i påkostad design
- Kamerorna i de flesta situationer
- Bristande prestanda, långsam
Betyg: 68%
Pris: 2990 kr
Läs hela testet av Honor 200 Smart här.
Motorola Moto G56 – Billig och stabil mobil
+ Billig
+ Vattentät
+ Tåligare än snittet
- Långsam
- Mycket skräpappar
Betyg: 68%
Pris: 2990 kr
Läs hela testet av Motorola Moto G56 här.
Nothing CMF Phone 2 Pro – Den bästa mobilen du kan få för 3000 kronor
+ Skärmen
+ Priset
- Högtalarljudet
- AI-knapp man trycker på av misstag hela tiden
Betyg: 72%
Pris: Från 2990 kr
Läs hela testet av Nothing CMF Phone 2 Pro här.
Motorola Moto G85 – Nu riktigt prisvärd
+ Skärmen
- lite långsam
Betyg: 70%
Pris: Från 2990 kr
Läs hela testet av Motorola Moto G85 här.
Samsung Galaxy A36 – Bra köp till nedsatt pris
+ Skärmen
+ Batteritiden
- Ingen minneskortplats
- Kamerorna
Betyg: 74%
Pris: Från 2990 kr
Läs hela testet av Samsung Galaxy A36 här.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro – Särskilt prisvärd
+ Skärmen
+ Tunn och prisvärd
+ Batteritiden
- Inte senaste Android och få utlovade uppdateringar
Betyg: 76%
Pris: Från 2990 kr
Läs hela testet av Xiaomi Redmi Note 14 Pro här.
Samsung Galaxy A16 5G – Bra smartphone under 3000 kr
+ Updateringslöfte sex år
+ Prislappen
- Kamerorna i mörker
- Prestandan - Lite seg i systemet
Betyg: 66%
Pris: Från 2790 kr
Läs hela testet av samsung Galaxy A16 5G här.
HMD Fusion – Den modulära mobilen är tillbaka igen
+ Lätt att laga
+ Stöttåligt skal en del av konstruktionen
- Skärmen
Betyg: 68%
Pris: Från 2990 kr