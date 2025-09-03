Oneplus Nord CE5 – Riktigt billig smartphone

+ Skärmen, snabb oled!

+ Prestanda

- Färre systemuppdateringar än dyrare telefoner, men ändå 4 år så godkänt



Betyg: 74%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av Oneplus Nord CE5 här.

Xiaomi Redmi A5 – Så bra är mobilen för 1300 kronor



+ Billig

+ Klarar det mesta

- Högtalarljudet

- Ingen NFC, du kan inte blippa betalningar

- Kameran

Betyg: 64%

Pris: Från 900 kr

Läs hela testet av Xiaomi Redmi A5 här.

Honor 200 Smart



+ Tålig plastbaksida i påkostad design



- Kamerorna i de flesta situationer

- Bristande prestanda, långsam

Betyg: 68%

Pris: 2990 kr

Läs hela testet av Honor 200 Smart här.

Motorola Moto G56 – Billig och stabil mobil



+ Billig

+ Vattentät

+ Tåligare än snittet

- Långsam

- Mycket skräpappar

Betyg: 68%

Pris: 2990 kr

Läs hela testet av Motorola Moto G56 här.

Nothing CMF Phone 2 Pro – Den bästa mobilen du kan få för 3000 kronor



+ Skärmen

+ Priset

- Högtalarljudet

- AI-knapp man trycker på av misstag hela tiden

Betyg: 72%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av Nothing CMF Phone 2 Pro här.

Motorola Moto G85 – Nu riktigt prisvärd



+ Skärmen

- lite långsam

Betyg: 70%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av Motorola Moto G85 här.

Samsung Galaxy A36 – Bra köp till nedsatt pris

+ Skärmen

+ Batteritiden

- Ingen minneskortplats

- Kamerorna

Betyg: 74%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av Samsung Galaxy A36 här.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro – Särskilt prisvärd



+ Skärmen

+ Tunn och prisvärd

+ Batteritiden

- Inte senaste Android och få utlovade uppdateringar



Betyg: 76%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av Xiaomi Redmi Note 14 Pro här.

Samsung Galaxy A16 5G – Bra smartphone under 3000 kr



+ Updateringslöfte sex år

+ Prislappen

- Kamerorna i mörker

- Prestandan - Lite seg i systemet

Betyg: 66%

Pris: Från 2790 kr

Läs hela testet av samsung Galaxy A16 5G här.

HMD Fusion – Den modulära mobilen är tillbaka igen



+ Lätt att laga

+ Stöttåligt skal en del av konstruktionen

- Skärmen

Betyg: 68%

Pris: Från 2990 kr

Läs hela testet av HMD Fusion här.