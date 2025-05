Test: Nothing CMF Phone 2 Pro – Den bästa mobilen du kan få för 3000 kronor

Betyg Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 72% Skärmen Priset Högtalarljudet AI-knapp man trycker på av misstag hela tiden

Brittiska Nothing, grundat av Oneplus-avhopparen Carl Pei, är inte nödvändigtvis ett lågprismärke. Deras telefoner är ofta prisvärda men det handlar nog delvis om att prisa in sig medan man bygger upp varumärket. CMF däremot, som är ett slags undervarumärke till Nothing, har utpräglat budgetfokus. Man började med billiga headset och klockor och förra året blev det en budgetmobil som gav löjligt mycket mobil för pengarna. Nu är uppföljaren Nothing CMF Phone 2 Pro här, och det är verkligen löjligt mycket telefon för pengarna även nu.

Nothing CMF Phone 2 Pro kostar 3000 kronor, i den övre delen av budgetsegmentet, men med inflation inräknad blir det hursomhelst mer och mer sällsynt med mobiler för mellan 2000 och 3000 kronor. Det man har rätt att vänta sig i det här prissegmentet är alltså att telefonen fungerar, inte att den har bra skärm, bra kameror eller är snabb. För det mesta presterar CMF Phone 2 Pro på dessa områden som en mobil för dubbla prislappen.

Oled-skärm

Till att börja med hittar man sällan Oled-skärm i den här prisklassen. CMF Phone 2 Pro har oledskärm, dessutom en snabb skärm med 120 Hz uppdateringsfrekvens, bättre än vad du hittar i Iphone 16 för mer än det tredubbla. Tar man ut skärmen i solljus märker man att den inte har den allra högsta maximala ljusstyrka som du kan få idag. Den klarar sig ungefär lika bra som en ett par år gammal toppmodell. Vilket såklart är löjligt bra för en 3000-kronorsmobil, och jag tycker att skärmen klarar sig även i solen.

Oledskärm gör det också möjligt att ha så kallad always on-display, det vill säga att bara en liten del av skärmen är tänd vilket kan användas till att visa klockan och aviseringar även när skärmen i övrigt är släckt. Det brukar inte billigare mobiler med Oledskärm klara, men här finns funktionen.

Telefonen drivs av kretspaketet Mediatek Dimensity 7300 Pro, en uppdaterad version av chipsetet som satt i förra årets CMF Phone 1. I prestandatester märker vi små eller inga förbättringar jämfört med föregångaren, men det viktiga är kanske snarare att processorerna är tillräckligt snabba för att leverera en jämn och mjuk användarupplevelse i systemet. Telefonen känns inte långsam, och det är ovanligt för prislappen.

Både tele och vidvinkelkamera

På baksidan har vi tre kameror och ingen av dem är en värdelös makrokamera som är det vanliga i billigare mobiler. I stället har vi en huvudkamera med 1/1,57 tum stor huvudsensor, lika stor som den som sitter i Samsung Galaxy S25 som kostar nästan fyra gånger så mycket. Att man över huvud taget hittar telekamera i mobilen till det här priset är ovanligt, i CMF Phone 2 Pro är den dessutom på 50 megapixel med större sensor än telekameran i tidigare nämnda Galaxy S25. Den ger två gånger optisk förstoring. Den tredje kameran är en enklare vidvinkelkamera utan autofokus och med endast 8 megapixels upplösning.

Nu är det inte bara kamerasensorn som gör bilden, och när jag jämför bildresultatet mellan CMF Phone 2 Pro och Samsung Galaxy S25 är S25 bättre. Färgerna är mer levande och bilderna mer detaljrika och mindre hårt uppskärpta när man zoomar in. Mörkerfotografering klarar dock CMF Phone 2 Pro lika bra som Samsungen.

Men det är ju en mobil för 3000 kronor. Mina förväntningar på kamerorna är att jag ska kunna ta bilder i dagsljus som ser okej ut om jag inte zoomar in i dem. CMF Phone 2 Pro överträffar dessa förväntningar med bred marginal.

Batteriet är på rätt normala 5000 mAh, och batteritiden på 12 timmars skärmtid är också rätt normal för en mobil med Amoledskärm, men mycket för en mobil i den här prisklassen som ofta har mer strömslukande LCD-skärmar.

Mer återhållsam design

Föregångaren CMF Phone 1 var inte bara en billig mobil, det var också en rolig mobil. I hörnet satt ett hjul som kunde skruvas loss för att fästa en ögla med snodd, och du kunde skruva loss bakstycket och byta färg på telefonen eller sätta på olika tillbehör. CMF Phone 2 Pro är mer nedtonad vid jämförelse. Hjulet har blivit en designdetalj, en dekoration som inte går att snurra på. Baksidan är inte längre löstagbar, men det har fört det positiva med sig att telefonen blivit märkbart tunnare och den känns nu hyggligt smidig. Man har också kunnat lägga till NFC-krets för att blippa betalningar, något som fick stryka på foten i förra modellens modulära design. Man har inte heller helt övergett nördarna som vill 3D-printa tillbehör till sin mobil. Skruvarna finns kvar och CAD-ritningar finns så du kan skapa dina egna tillbehör som du kan fästa i mobilen.

Lekfullheten märks mer i systemet, Android 15 med Nothing OS 3.2. Här kan du välja ett stilfullt monokromt retrotema med matchande widgetar på startskärmen till exempel. Sedan är det kanske inte helt praktiskt att ta bort texten under appikonerna samtidigt som man gör alla i samma monokroma färgsättning, men tycker du detta är störigt kan du välja ett mer konventionellt tema på systemet.

Precis som alla andra mobiltillverkare satsar även Nothing på att artificiell intelligens ska ta plats i telefonen. Förutom de funktioner som kommer med själva Android, Gemini och Circle to search till exempel, så har man även en funktion som heter Essential Space, och som till och med har en egen knapp på mobilen.

När du trycker på knappen sparas en skärmdump i Essential Space, som du kan lägga till kommentarer till. Du kan även diktera en röstanteckning genom att hålla in knappen. Artificiell intelligens ska sedan hjälpa till att tolka bilderna och transkribera röstanteckningarna och med annan kontext skapa mer användbar information. Det här kanske är en funktion som har potential för framtiden allt eftersom den utvecklas, men som det är nu är det inget jag känner mig dragen till att använda. Och då är det ett problem att den har en egen knapp som sitter precis bredvid av/på-knappen Antalet gånger jag triggar funktionen av misstag är väldigt mycket större än de gånger jag gör det avsiktligt.

Men det är bara ett litet snedsteg i en annars utmärkt mobil. Det hade varit en riktigt bra mobil för 6000 kronor. Nu kostar den hälften av det, och det är med marginal den bästa mobil du kan hitta för 3000 kronor.

Frågor och svar

Vilka minneskonfigurationer finns telefonen i? Den billigaste varianten för 3000 kronor har 8 gigabyte arbetsminne och 128 gigabyte lagring. För 300 kronor mer får du 8/256 GB. Bägge varianterna har plats för minneskort.

Vilka tillbehör följer med? Bara ett genomskinligt silikonskal för att skydda mobilen och en laddsladd.

Hur är högtalarljudet? Här finns inte stereohögtalare och den enda högtalaren har lite skrälligt ljud, så det får ses som en av mobilens nackdelar.

Ett alternativ

Motorola Moto G85 säljs just nu för under 3000 kronor. Den har också Oledskärm och ett lite smidigare format, men är långsammare och har inte riktigt lika bra kameror.

Kameraexempel

Färgerna kunde vara mer levande och skärpan lite vassare när man zoomar in. Men inte i en mobil för 3000 kronor.