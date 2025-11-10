Test: Apple Watch SE 3 – En billig Apple Watch som kan

Betyg Apple Watch SE 3, gps + cellular, 40 mm: 7/10 Snabb, bra flyt i gränssnitt

Esim-möjlighet

Tät koppling till Iphone och Apples tjänster

Priset Batteritiden

I de flesta av våra test av den vanliga Apple Watch genom åren nämner vi hur dyr den klockan är. Den kan kosta från 5 000 uppåt 13 000 kronor om du väljer mer påkostade material och armband.

Med en prislapp på ungefär hälften av en vanlig Apple Watch finns det därför en tydlig plats för Apple Watch SE 3, och faktum är att du får mycket för pengarna, framförallt alla de funktioner som utgör grunden för alla versioner av Apple Watch.

Apple Watch SE 3 ger dig så klart tät integration med din Iphone och Apples tjänster. Det inkluderar appar som Spotify, Whatsapp, kalender, Imessage, generella notiser från telefonens appar. Dessutom möjlighet att svara på notiserna direkt från klockan med Siri eller genom korta snabbsvar.

Grundtanken är att du ska ha koll utan att behöva ta upp telefonen så ofta. Utöver det är fokus på hälsa. Du sätter upp hälsomål och ska varje dag stänga tre ringar som visar din aktivitet i form av ståtimmar, rörelse och aktiv träning.

Livsviktigt i vissa fall

När Apple presenterar nya Apple Watch brukar det ofta vara med användarrapporter om hur klockan mer eller mindre räddat livet på någon eller i alla fall uppmärksammat användaren på en allvarlig sjukdom som annars inte hade upptäckts lika snabbt. Apple Watch SE 3 har till exempel pulsmätare som förutom att ha koll på din aktivitet och träning kan hjälpa klockan att varna om oregelbunden rytm eller ovanligt låg eller hög puls. Den kan även varna om sömnapné men saknar möjligheten att ta EKG, att varna om högt blodtryck och mätning av syrehalt i blodet. Det här är så klart svårt att värdera. Det är mätningar som direkt hjälper ett fåtal men just för det fåtalet människor kan det ju vara avgörande.

Den Apple Watch SE 3 som jag testar är modellen med 40 mm stor skärm. Det är en påtaglig skillnad i storlek jämfört med Watch Series 11 i 46mm-storlek som jag nyss testade, men samtidigt gör det inte så mycket skillnad i praktiskt användande. Jag får egentligen inte plats med mer information i urtavlan i den större klockan, men givetvis blir formatet mindre här och det får plats mindre mängd text och kräver mer skrollande. När jag sover och har klockan på är det mer tjocklek än omkrets som är påtaglig och därför gör de olika formaten här ingen större skillnad för hur bekväm klockan är.

Överlag hamnar Watch SE 3 när vi tittar på funktion inte långt efter. När jag tränar ger klockan bra precision på gps och pulsmätning, inte så att jag då märker att den kostar runt hälften av vanliga Apple Watch Series 11. När jag testar att gå fyra varv runt Hötorgsskraporna sticker gps-spåret iväg en gång, men det är vid ett enstaka tillfälle och jag märker inga avvikelser när jag tränar i mer normala förhållanden i stadsmiljö eller mer obebyggd skogsterräng.

Kan det mesta

Jag använder klockan för träning, notiser, ett par appar och för hälsomätning och sömnmätning. Allt klarar den som förväntat. Batteritiden upplever jag ungefär som den större Apple Watch om än något sämre. Ett vanligt dygn med sömnmätning, något träningspass och övrig användning slutar oftast i att batteriet gått ner till cirka 30 procent. Ingen chans att klara två dygn på en laddning alltså, men aldrig risk att behöva ladda mer än en gång om dagen.

En natts sömnmätning tar vanligen ungefär 12-14 procent av batteriet, ett träningspass med gps aktivt och Spotify strömmat via e-sim till Airpods tar mellan 25 och 30 procent av batteriet.

Sammantaget erbjuder Apple Watch SE 3 en kompetent samling funktioner, mycket av det vi förväntar oss i de dyrare Apple Watch, men till ett betydligt bättre pris.