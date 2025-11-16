Bli plusmedlem
Logga in

Färre upprepningar

Spotify slumpar mer slumpmässigt

Ny inställning gör att dina framslumpade uppspelningar inte upprepas lika ofta.

Ove Kaufeldt
Publicerad

Spotify har uppdaterat sin shuffle-funktion så att standardläget nu är Fewer Repeats, vilket minskar risken att låtar du nyligen hört spelas igen genom att ta hänsyn till din lyssningshistorik. Både gratis- och premiumanvändare kan trycka på en låt under shuffle för att spela den nästa utan att hela kön blandas, och premiumanvändare kan stänga av Smart Shuffle eller välja Standard Shuffle i inställningarna. 

Ändringen beskrivs som ett sätt att göra spellistor mer fräscha och överraskande, och uppger att Fewer Repeats är aktivt som standard men kan ändras av användaren i appens inställningar. 

För att ändra inställningen om du är premiumanvändare, starta Spotify-appen, tryck på din profilikon, välj Inställningar och integritet, följt av Uppspelning. Bläddra ner tills du kommer till Shuffle, där du kan välja mellan Fewer repeats och Standard. 

Relaterade artiklar

spotify android ios

spotify android ios nyheter