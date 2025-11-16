-
Färre upprepningar
Spotify slumpar mer slumpmässigt
Ny inställning gör att dina framslumpade uppspelningar inte upprepas lika ofta.
Spotify har uppdaterat sin shuffle-funktion så att standardläget nu är Fewer Repeats, vilket minskar risken att låtar du nyligen hört spelas igen genom att ta hänsyn till din lyssningshistorik. Både gratis- och premiumanvändare kan trycka på en låt under shuffle för att spela den nästa utan att hela kön blandas, och premiumanvändare kan stänga av Smart Shuffle eller välja Standard Shuffle i inställningarna.
Ändringen beskrivs som ett sätt att göra spellistor mer fräscha och överraskande, och uppger att Fewer Repeats är aktivt som standard men kan ändras av användaren i appens inställningar.
För att ändra inställningen om du är premiumanvändare, starta Spotify-appen, tryck på din profilikon, välj Inställningar och integritet, följt av Uppspelning. Bläddra ner tills du kommer till Shuffle, där du kan välja mellan Fewer repeats och Standard.