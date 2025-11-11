Test: Honor Magic V5 – Mäktig

Betyg Honor Magic V5 Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 9/10 System & program 8/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 82% Skärmarna, multitaskingen Byggkvalitet och formatet AI med rösttolkning och översättning med svenskt språkstöd Sju års uppdateringar Dyr

Vikbara telefoner är tydliga exempel på när tunnhet gör verklig skillnad. När jag första gången på riktigt använder Honor Magic V5 så känns den inte bara som en tunn telefon för att vara vikbar, den känns tunn även i jämförelse med många telefoner som inte är vikbara.

Återkomst med besked

Honor har gjort comeback i Sverige och Honor Magic V5 är bolagets flaggskeppstelefon bland vikbara telefoner. Under de år då Honor saknat närvaro på den svenska marknaden har vi testat de nya telefonerna, på internationella mässor och imponerats av både Honor och Oppo för att de många gånger stått för verklig innovation och för att ha tagit formfaktorn vidare.

Tittar vi först på designen så är de tunna måtten det som definierar Honor Magic V5. Utseendet är väldigt likt föregångaren Honor Magic V3 som kom ut sommaren 2024 och som vi testat, men den nya Magic V5 har tagit saker som tålighet, prestanda ytterligare ett par steg.

Vilken som är världens tunnaste vikbara telefon har Samsung och Honor bråkat om. Enligt specifikationerna har Samsung Galaxy Z Fold 7 och den Honor Magic V5 i guldfärg som jag testar nästan samma tjocklek, båda två 4,2 millimeter i utvikt läge, men Honor ändå något tjockare i hopvikt läge. Tack vare sina lite vassare istället för platta kanter känns den ändå tunn.

Tunn med få kompromisser

Det finns en tydlig trend nu där telefoner ska göras tunnare och just för vikbara till skillnad från vanliga telefoner är tunn design nästan en förutsättning för att de ska bli verkligt användbara. Nu är vi där och det känns nästan som tunna mobiler var en biprodukt till de här vikbara där det är viktigt på riktigt.

En tunn vikbar ska ju kännas bra i handen även när den här ihopvikt och inte ta för mycket plats i fickan. Vi vet dock av erfarenhet att tunna mobiler kan dras med en del kompromisser. Traditionellt blir både batteritid och kamerorna lidande och ibland dras även andra funktioner med i fallet. De här fallgroparna har Honor, tack vare egen innovation och allmän teknikframsteg till stora delar lyckats undvika. Batteriet till exempel har gott om kapacitet och stödjer dessutom både snabbladdning med sladd och trådlöst. Inte heller kamerorna behöver skämmas för sig, för här har vi till exempel generöst med zoom tack vare en periskoplins och jag kan ta skarpa, detaljrika bilder med uppåt 25 gångers förstoring där kvaliteten fortfarande blir bra. Det är extremt i det här tunna formatet.

Honor Magic V5 har inte särskilt stora kamerasensorer så den kan inte mäta sig med de allra bästa kameramobilerna på marknaden, men med det sagt så räcker den långt. Den som minns Huaweis storhetstid inom mobilfoto kan känna en del av arvet här, för Honor och Huawei har ju gemensamt förflutet. Det syns även i telefonens mjukvara.

7 års uppdateringar utlovade

Magic V5 levereras med Android 15 och Honors gränssnitt som kallas Magic OS. Vi ska få 7 års systemuppdateringar av Android, lika många som hos Samsung och Google själva alltså och i systemet märks en egen bildgalleriapp, hälsoapp, egen e-postklient utöver Gmail och en rad ai-verktyg. Jag kan till exempel få samtal direktöversatta, även från/till svenska, det finns ai-förslag för att skriva och jag kan få genererade undertexter till filmer och videoklipp. Särskilt det senare fungerar riktigt bra och är smidigt om man behöver titta på något kort utan att ha ljudet på.

Direktöversättningen av samtal fungerar ganska bra. När jag pratar på svenska märker jag att telefonen hör eller tolkar fel ibland så en del ord blir helt tokiga. Bordsbokning blir bordsbrottning. Textningen i filmer är mer träffsäker, men där måste jag tyvärr manuellt välja vilket språk som ska textas, så växlar jag mellan olika korta klipp blir det oanvändbart. En för del dock att jag kan välja att bara texta eller att samtidigt även direktöversätta.

I bildvisningsappen finns även en rad olika AI-verktyg för att du ska kunna ändra och redigera dina bilder, till exempel ta bort oönskade objekt.

Kan mycket

Allt det jag nämnt är exempel på hur telefonen ska kunna erbjuda produktivitet, men för att det ska bli verkligt användbart krävs ju att både hård- och mjukvara ger rätt förutsättningar. Med Honor Magic V5 tycker jag vi kommit ganska långt inom multitasking. På den inre, vikbara skärmen har du en ikonrad tillgänglig ständigt, antingen synlig eller så du kan svepa upp den från valfri app. Den kan du använda för att dela skärmen i flera och du kan ha två appar vid sidan av varandra plus en till flytande över. Honors system hör till de bättre här, för när jag arbetar i en app kan den expanderas och få mer plats, vilket gör att jag har mest utrymme till det jag faktiskt aktivt gör, samtidigt som jag har kvar sammanhanget och delar av övriga aktiva appar.

Frågor och svar

Särskilt kompis med Iphone?

Ja, flera tillverkare jobbar just nu på att göra övergången från och samspelet med Iphone-användare enklare. Honor har här fildelning så jag kan ta emot och skicka filer trådlöst mellan Honor och Iphone genom att hålla enheterna mot varandra och det ska även vara enkelt att få med sig allt innehåll om du skulle byta från en Iphone till en Honor. Just det sista är ju dock sällan något problem, telefonbyte är enklare än många tror.

Vad finns för ytterligare produktivitetsfunktioner?

Faktum är att Honor Magic V5 har stöd för penna på både inre och yttre skärmen. Pennan från Honor heter Honor Magic Pen och säljs separat, även i Sverige, för cirka 1200 kronor. Konkurrenten Samsung tog ju bort pennstödet i sin senaste Fold, så här har Honor en plötslig fördel.

Hur känns telefonen, jag menar kvalitet och materialval?

En telefon som kostar 23 000 kronor har vi så klart särskilda krav på. Honor Magic V5 både lovar kvalitet och känns och ser lyxig ut. Telefonen är tålig för både vatten och damm och mitt testexemplar i guld har en effektfull look med borstad metall på baksidan.

Ett alternativ

Med Samsung Galaxy Z Fold 7 får du mycket av samma egenskaper men den är lite dyrare.

Kameraexempel

Generös optisk zoom skapar möjligheter och även i mörker får vi bra detalj- och färgåtergivning.