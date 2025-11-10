Tips på billiga och bra smartphones

Fråga: Jag såg din artikel om OnePlus Nord CE5. Är det inte så att Xiaomi Poco X7 Pro, som kostar lika mycket, är bättre på alla sätt?

Erik Mörner svarar: Det har du rätt i men den har jag inte testat, däremot Redmi Note 14-serien som jag nämner som alternativ i Oneplus CE5-testet.

Det är tydligt när man testar telefoner i det här prissegmentet att det finns massor av pengar att spara på att välja en telefon som dessa. De klarar ju det mesta som en telefon med tio gånger högre pris gör och är fullgod för de allra flesta vardagliga behov.

Annons

Utöver telefoner som släpps med lågt pris är telefoner som funnits ute uppåt ett år men fått prissänkningar särskilt attraktiva. Xiaomi Note 14-serien är ett sådant exempel. Där har det gått cirka ett halvår och de har redan gått ner nästan hälften i pris. Prisjakt har koll på prissänkningar här: https://www.prisjakt.nu/tema/dagens-deals?price-drop=10&category=298&sort=popularity&page=1 och tidigare har till exempel Motorola återkommande haft stora prissänkningar på tidigare modeller, en vikbar Razr som kostat 10 000 för bara en tredjedel av det priset. Så det lönar sig att jämföra innan du slår till.

Det här frågan kommer från en längre artikel med frågor och svar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

