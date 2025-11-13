Test: Motorola Edge 70 – Tunn och tålig med få kompromisser

Betyg Motorola Edge 70 Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 78% Tunn och lätt Batteritid och snabbladdning Färg och materialval Svag och förvirrande AI Dyr sett till funktion

Ett stort batteri, tålig design. och kanske framförallt ett urval av färger och materialval som sticker ut. Det är ju något av Motorolas signum.

Att gå utanför ramarna och våga satsa på mer personliga material och färgalternativ har varit ett framgångskoncept för Motorola. Därför är satsningen på en extra tunn mobil helt i tillverkarens stil. Anledningen till att göra en tunn mobil är ju framförallt känslan och det estetiska uttrycket.

Den uppenbara nackdelen med tunna telefoner är och har varit att de kan tvinga en till kompromisser. Konsumenter frågar troligen mest efter bra kameror och längre batteritid och precis det har tunna telefoner varit sämst på. Nya tekniska lösningar på batterifronten har dock möjliggjort den senaste tidens tunna mobiler och Edge 70 är den telefon bland dessa som har det största batteriet.

Snyggare än smart

Några direkt praktiska fördelar innebär inte tunna telefoner generellt eller Edge 70 i synnerhet, utan det handlar mer om att bidra till upplevelsen och framförallt estetiken och med just tanke på att Motorola fokuserar mycket på upplevelse, material och färger kan de som tillverkare mycket väl vara rätt plats för en så här tunn telefon.

Tunn till trots så är den här telefonen både tålig och har de integrerade funktioner vi har vant oss vid hos Motorola. När jag låter telefonen bada i en vattenpöl och sedan tvättar av den i handfatet för att testa vattentåligheten skakar jag den för att få bort vattnet. Då tänds lampan på telefonen och jag påminns om Motorolas geststyrning. Hugg i luften med telefonen för att starta ficklampan och vicka på den för att starta kameran. Vicka en gång till för att växla från bakre till selfiekameran.

Lite bantat

Just kamerorna är kanske det tydligaste området där du får göra avkall på kvalitet för att istället prioritera en tunn design. Överlag ger kamerorna bra bilder. Det handlar om två kameror på baksidan, en vidvinkel och en huvudkamera men alltså ingen telekamera med optisk zoom. Det blir du utan. Vidvinkelkameran har i alla fall ett makroläge så att du kan ta fina närbilder.

Stökigt system

Mjukvaran i Motorolas Edge 70 är inte alltid den mest genomtänkta eller hjälpsamma. I grunden är systemet rätt rent , men det följer med en hel hög oönskade appar som du inte kan välja bort. Temu och Booking.com till exempel och ett par simpla spel. De går i alla fall enkelt att avinstallera. Motorola vill även gärna rekommendera ännu fler och i applistan får du med ett svep till höger även ett nyhetsflöde som standard. Men det finns inte på svenska och ser mest ut att vara ett sätt för Motorola att få annonsintäkter.

I applistan kan jag konstatera att Motorola förlitar sig mycket på Googles appar, bildvisaren är till exempel Google Foto, och historiskt har Motorola ofta utgått från Googles appar och sedan utvecklat egna extrafunktioner istället för att ersätta något från grunden eller skapa onödiga dubbletter av appar.

Tyvärr stöter jag på en hel del felaktiga och slarviga översättningar i systemet så det kan medföra missförstånd. Moto AI säger till exempel att den ska smsa mig, men när jag klickar vidare så förstår jag efter ett tag att den menar att jag ska få information i textform när jag ser på skärmen och i röstform när jag inte ser på skärmen. I instruktionerna för Moto AI uppmanas jag också att säga “Fånga mig”, en felaktig översättning av frasen “Catch me up” som ska sammanfatta appaviseringar och i introduktionen till Moto AI innebär det här att jag hamnar i en loop där inget fungerar. Motorolas AI-strategi är att anlita en rad olika partners, så Meta, Perplexity, Microsoft och Google samsas. Det kan göra det lite rörigt.

Motorolas grundfunktioner inom AI inkluderar möjligheten att minnas och sammanfatta saker som mötesinspelningar och annat, sammanfatta appnotiser och svara på frågor. Det senare sköts av Copilot Live och de flesta funktionerna är mycket begränsade och blandar svenska och engelska. När den till exempel sammanfattar appnotiser gör den det på engelska även om aviseringen är på svenska och den tar bort viktig information, så om någon frågar mig om jag vill äta pizza eller fisk till lunch säger sammanfattningen bara att någon frågar mig om lunchalternativ. Vilket gör att jag får ut mer av att titta direkt på mina aviseringar än på AI-genererade sammanfattningen, för ofta missuppfattar den även en del. Det är också bara ett fåtal appar vars notiser stöds så huvuddelen av mina aviseringar kan den inte sammanfatta utan ignorerar helt. Svenskt språkstöd saknas officiellt, men ändå kan den ofta förstå svenska men inte ge svenska svar utan då blir det ofta på engelska.

En telefon med personlighet

Motorola Edge 70-telefonens styrkor är alltså inte AI, utan format, utseende och batteri. Skärmen är också bra. Den är skyddad av Gorilla Glass 7i och är skarp och ljusstark. Däremot saknar den tyvärr always on display, så jag måste lyfta upp eller trycka på telefonen för att se om jag fått några nya aviseringar eller vad till exempel klockan är.

Frågor och svar

Vad följer med?

Med i paketet finns ett genomskinligt magnetskal som alltså hjälper till att hålla telefonen på plats på en trådlös laddare. Självklart är skalet genomskinligt så att du fortfarande kan stoltsera med telefonens utseende.

Vilka utseendealternativ finns?

Telefonen jag testar har färgen Bronze Green, en grön matt, gummiaktig baksida där ringarna runt kameran har en mer gulgrönaktig ton. Det finns även en annan grön med orange accentfärg på kameralinserna och en grå variant med blå kamerafärg.

Hur snabbt laddar den?

Batterikapacitet är ju ofta något tillverkarna tvingas banta på i tunna mobiler, men Edge 70 har 4800 mAh och snabbladdning i 68 W. Trådlös laddning går i långsammare 15 W.

Ett alternativ

Visst vet vi vilka andra tunna det finns, Iphone Air och Samsung Galaxy S25 Edge, men mer relevant är att titta på vad du kan få med samma egenskaper i form av kamera, prestanda och så vidare men några extra millimeter i tjocklek. Då är Oneplus Nord 5, Samsung Galaxy A36 eller Motorolas egna Edge 60 neo rimliga och de kostar ungefär hälften av vad Edge 70 kostar. Du betalar alltså mycket för tunnheten.

Kameraexempel

En bra baskamera utan något extranummer, men också utan större svagheter.