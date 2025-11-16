Iphone 18 kan få drastiskt nytt lanseringsschema

Apple brukar lansera sina ordinarie Iphone-modeller på hösten, vanligtvis i september. Det kan dock komma att förändras på ett drastiskt sätt när det handlar om den kommande Iphone 18-serien.

Detta enligt publikationen The Information som citerar källor nära Apples leverantörskedja, och går ut med att företaget planerar att dela upp lanseringarna för att sprida ut nyheterna och produktionen.

De mer avancerade modellerna, inklusive Iphone 18 Pro, Iphone 18 Pro Max och en första vikbar Iphone, väntas presenteras i hösten 2026, medan den enklare Iphone 18 och en billigare Iphone 18e kan lanseras först i våren 2027. Anledningen uppges vara behovet att hantera produktion och marknadsföring för ett större modellutbud.

Tekniska detaljer som nämns i samband med planerna pekar på att den vikbara modellen kan få en bokliknande design med en mindre yttre skärm och en större inre skärm när den öppnas. För de högre modellerna diskuteras också mer avancerade skärm‑ och kameralösningar, till exempel under‑skärmsteknik för Face ID och en mer diskret frontkamera för att ge en större obruten skärmyta. Dessa förändringar beskrivs som en del av Apples försök att differentiera premiumserien från de billigare modellerna och att möta konkurrens från andra tillverkare som lanserar nya modeller vid olika tidpunkter på året.

Planerna är baserade på uppgifter från källor och kan givetvis komma att ändras. Apple har inte bekräftat något officiellt datum eller detaljer för lanseringarna, och det är fortfarande osäkert hur företaget slutligen kommer att lägga upp sin produktkalender.