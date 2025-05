Lyxiga Huawei Watch 5 lanserad: Här är våra intryck efter några dagars test

Ett verkligt lyxigt och liksom strömlinjeformat utförande med påkostade material är väl det som mest drar blickarna till sig först. Klockan lanseras idag och inför lanseringen har jag haft möjlighet att börja testa klockan under ett par dagar för att skapa mig ett första intryck. Jag har under den korta tid jag testat uppskattat skärmen med sitt lite välvda utförande och det rappa gränssnittet som gör att klockan känns verkligt följsam. Ett par träningspass har hunnits med liksom att mäta sömnen under några nätter, dock inte tillräckligt många för att klockan ska hinna göra några mer ingående analyser eller fastställa några trender, så det får jag återkomma till. Under träningspassen har i alla fall gpsen bevisat sig korrekt och ger bra precision i sina data så jag ser var jag sprungit eller gått.

Ser vi till utsidan så har klockan den välvda skärm jag redan nämnt samt tre knappar på högersidan. Här hittar vi kronan som man både kan trycka på och rotera för att navigera i gärnssnittet. Längst ner sitter en knapp och i mitten paradnumret, klockans knapp och sensor kallad X-tap. Huawei beskriver den som en helt ny era. Vi kan lite mer nyktert konstaterar att den fungerar som sensor för exempelvis blodsyrehalt och ekg. Det är ju något vi sett även hos andra tillverkare. Du håller din fingertopp mot sensorn för att mäta aktuellt hälsovärde och jag kan få en hälsokoll med 7 olika mätvärden i ett svep på en minut. Först får jag hålla fiungret mot sensorn för att mäta ekg, sedan ska jag ta bort fingret för att mäta stress och syrehalten i blodet för att till slut hosta några gånger.

Fördelen med mätningarna via sensorn på sidan istället för via handleden är att mätvärdena ska bli mer tillförlitliga, men nackdelen är så klart att de kräver en aktiv handling från dig. När hälsa mäts via handleden kan de värdena samlas in kontinuerligt utan att du behöver engagera dig, och de kan skötas till och med medan du sover. Sensorn ska även användas i andra situationer och eftersom den är tryckkänslig kan den även används i ett par spel.

Ett klockan har stöd för e-sim (i Sverige enbart via Telenor) gör att batteritiden blir kortare än på Huaweis andra klockor. Upp till fyra och en halv dag ska klockan räcka enligt Huawei, men i batterisparläget kan den klara upp till 11 dagar.

Klockan kommer i storlekarna 42 och 46 millimeter och kostar mellan 5500 och 7500 kronor beroende på utförande och modell.