Apple utvecklar robot för hemmet

Apple planerar en rad nya AI-drivna produkter för hemmet, enligt publikationen Bloomberg. Ett av de mest ambitiösa projekten uppges vara en bordsrobot med en iPad-liknande skärm monterad på en rörlig arm som kan följa användaren i rummet. Roboten, som kan komma redan 2027, får en konversationsinriktad och visuellt interaktiv version av Siri som både kan föreslå restauranger, delta i samtal, hantera Facetime och fjärrstyra en Iphone.

Redan i mitten av 2026 kan Apple komma att lansera en smart hem-skärm med kvadratisk display, liknande en Google Nest Hub, där den nya Siri-versionen ska kunna styra hemelektronik och ringa videosamtal. Företaget utforskar dessutom andra typer av robotar, däribland en hjulburen modell påminnande om Amazons Astro.

Samtidigt utvecklas en helt ny generativ AI-baserad Siri, med kodnamnet Linwood, som enligt planen ska släppas till både iPhone och iPad under första halvåret 2026. Utöver robotar och skärmar sägs Apple också arbeta på egna kameror för hemlarm och automatisering av hushållsfunktioner i syfte att ytterligare stärka sitt ekosystem.