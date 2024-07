Test: Motorola Razr 50 Ultra – Form och flärd

Betyg Motorola Razr 50 Ultra Telefoni & Data 8/10 Media & Skärm 7/10 System & program 7/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 8/10 Totalbetyg 74% Kompakt Batteritiden Dyr

Motorola ser sina vikbara telefoner som flaggskepp, men med en annan målgrupp och profil än deras övriga utbud. Det har hänt en hel del sedan den första vikbara telefonen kom och framförallt märks det på utsidan, där den yttre displayen år för år växt sig allt större och nu fungerar så att du kan köra vanliga appar mer eller mindre fullt ut, utan att öppna telefonen om du föredrar det. Samtidigt är den vikbara telefonen fortfarande en kompromiss och en dyr sådan, så trots hög prislapp får du inte allt här som du får i de bästa telefonerna i mer traditionellt format.

Nya Razr 50 Ultra är försedd med en 4 tum stor yttre skärm med hål för de båda kamerorna. Det här är alltså toppmodellen i Razr-serien och den drivs av Snapdragon 8S Gen 3 som är samma chipp som vi hittar i Motorola Edge 50 Ultra. Det här innebär i praktiken att telefonen saknar den verkliga flaggskeppsprestandan, men kombinerar prestanda tillräckligt för de flesta användningsområdena med en generös batteritid utan att priset på telefonen skenar iväg allt för mycket. En rimlig kompromiss alltså. Även kamerauppsättningen signalerar lägre ambitionsnivå, så Razr sätter form framför funktion på flera sätt. Exakt hur kamerorna presterar ska vi återkomma till.

Utseende framför intelligens

Motorola fokuserar alltså mycket på känsla och upplevelse och det märks på både material- och färgval. Mitt testexemplar är grönt med baksida i veganskt läder, vilket ger en mjuk och matt känsla, så telefonen inte blir hal. I paketet ligger det förutom laddare med en läderrem så att jag kan bära telefonen runt halsen eller över axeln som en liten handväska. Det känns alltså som att hela kreationen är som gjord för att du ska visa upp den.

Båda den här telefonen och lite billigare systermodellen Razr 50 har fått en ny, förbättrad vikmekanism som tar mindre plats och ska vara mer tålig och tillförlitlig. Överlag känns hela byggkonstruktionen förtroendeingivande och det går att öppna telefonen med en hand de gånger du väljer att inte bara använda den yttre skärmen.

I den yttre skärmen lägger vi märke till att Motorola för första gången erbjuder aktiv låsskärm, så att du kan se en kontur av viktiga uppgifter som klocka, aviseringar och annat alltid när telefonen är i låst viloläge. Riktig Always on Display alltså. Det har Motorola tidigare saknat. Den yttre skärmen fungerar, när du tryckt igång den, som både en instrumentpanel med snabb information och verktyg för att spela musik, se väder, kalender och så vidare i widgets och som en mer eller mindre fullfjädrad telefon med appar. Det finns dock några undantag och det krävs manuell handpåläggning för att allt ska fungera. En av de appar som det finns genväg till från start är sms-appen, vilket är bra. Jag kan lätt se scenarier där jag vill skicka ett snabbt sms, “jag är på väg, där strax” men när jag klickar första gången på ikonen säger telefonen bara att jag måste öppna stora skärmen för att använda appen. Det här kan man hantera själv i inställningarna, så där går jag alltså in och manuellt tillåter sms-appen att köras på lilla skärmen. Då funkar det. Samtidigt gör ju så klart skärmens storlek att alla användningsområden inte passar. Kolla väder, kalender, byta musik, skicka ett kort meddelande går bra. Ta en selfie går så klart utmärkt eftersom du både har yttre skärmen som sökare och de för ändamålet proffsiga yttre kamerorna till hands. Webbläsaren, läsa längre texter än någon mening och kolla e-posten är dock fortfarande betydligt enklare att göra på en skärm större än 4 tum, så då är det mycket bättre att vika upp telefonen.

Sen ska man ju heller inte överskatta möjligheterna i en yttre skärm. Den yttre skärmen är enkelt åtkomlig till skillnad från den vikbara i den här typen av telefon, men i en vanlig telefon i normalt format har du ju den stora skärmen alltid enkelt tillgänglig utan det extra momentet att du först måste vika upp något.

Enkel tillgång till Spotify eller Googles AI-assistent som Motorola lätt lyfter som fördelar är ju därmed egenskaper som alla Androidtelefoner delar, oavsett vikbar eller inte.

Motorola använder det vikbara formatet för kameraappen så att du kan filma med telefonen halvt uppvikt, och få ett bättre kameragrepp, samt att du kan sätta upp telefonen som sitt eget stativ eller få ett särskilt collage med bildserier som i en traditionell fotoautomat. När du fotar eller filmar kan den yttre skärmen också användas för att visa den du tar bild på hur bilden blir, eller för att visa en animerad gubbe som kan vara effektiv för att fånga kanske särskilt barns intresse och locka fram ett skratt.

Mellanklasskameror

När det gäller kamerorna så har Razr 50 Ultra nu både huvudkamera och en 50 megapixels telelins så du får optisk zoom men bara med 2x gångers förstoring, så det räcker inte särskilt långt. Inga kameraegenskaper alltså som höjer telefonen från mellanklass och samma sak gäller bilder i mörker. Där ligger den långt efter de bästa,

Färgåtergivningen har en tendens att dra åt det mer mättade hållet med accentuerade färger inte alltid helt rättvisa mot verkligheten. Detta även i läget som kallas Naturligt, för det finns utöver det ett läge som ska ge “automatisk förbättring”.

När jag tar bilder under testperioden märker jag även att telefonen har svårt med exponeringen i panoramabilder för där blir ofta en del av bilden kraftigt överexponerad. Är du bara ute efter en bra kamera kan du alltså få en telefon med lika bra kamera för ungefär en tredjedel av priset Motorola Razr 50 Ultra kostar.

Frågor och svar

Hur tålig är den?

Motorola säger att vikmekanismen är omgjord så att den är mer kompakt och pålitlig. Telefonen är skyddad enligt IPX8. Det innebär att den klarar vatten men inte garanterad att stänga ute damm eller andra små partiklar.

Hur låser jag upp telefonen?

Fingeravtryckssensorn sitter i den lilla av- och påknappen på sidan, men du kan även använda pinkod eller ansiktsigenkänning. Med ansiktsigenkänning går det att använda antingen den yttre kameran om det är lilla skärmen eller den inre om du hunnit vika upp telefonen när du vill låsa upp den.

Märks vecket?

Första generationens vikbara telefoner hade ett tydligare vågigt veck i skärmen när den är uppvikt, men även här och nu syns och märks vecket tydligt.

Ett alternativ

Samsung Galaxy Z Flip är så klart närmsta konkurrenten. Där får du bättre prestanda och kameror.

Kameraexempel

Bilderna från kameran placerar Razr i lägre mellanklass. Svag framförallt i sämre ljus.