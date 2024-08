Test: Nothing CMF Watch Pro 2 – Billig och riktigt lyckad klocka

Betyg: 7/10 Batteritiden

Nothing är mobiltillverkaren som startades av Carl Pei efter att han lämnade Oneplus, och CMF by Nothing är deras varumärke för lite billigare produkter som oftast ändå sticker ut, med designen och kanske med någon egen funktion eller gimmick.

CMF Watch Pro 2 är den andra klockan från CMF by Nothing. Där den första klockan var galet billig men lite opolerad kostar CMF Watch Pro 2 något mer men fortfarande under tusenlappen, samtidigt som den känns betydligt mer färdig.

CMF Watch Pro har rund urtavla och ser över huvud taget ut som en typisk klocka. De svarta ramarna runt skärmen är rätt tjocka men det döljs av boetten som är klockans särskilda gimmick.

Du ska nämligen kunna byta utseende på klockan, och det gör du genom att byta ut armband och boettring. Att byta armband är ju en självklarhet att man kan på en klocka, och CMF Watch Pro 2 har dessutom standardinfästning så det går bra med vilket klockarmband som helst. Boettringen runt skärmen kan du alltså också byta ut, den finns i lite olika metallfinish och antingen rundad eller platt. men byter du färgmatchar den inte riktigt mot resten av klockans metallhölje. Den utbytesring vi fått för test och den som är förmonterad på klockan är bägge av den rundade sorten så skillnaden med att byta färgton känns rätt marginell, men det är klart att det är praktiskt att kunna byta om ringen blivit ful eller skadad. Ringen gör att skärmen på klockan blir lite nersänkt vilket gör det lite pilligare att komma åt ibland, men skyddar samtidigt skärmen mot repor.

Bra skärm med många urtavlor

Skärmen i sig är hyfsat stor med klara färger och känns tillräckligt snabb i responsen. Ljusstyrkan är tillräcklig för det mesta utom sommarsol, i direkt solljus blir skärmen svår att läsa. Du styr klockan genom svep på skärmen som känns intuitiva, och en snurrknapp på sidan som du bläddrar genom funktionerna med. Givetvis kan du välja urtavla, och det finns en rätt stor mängd olika alternativ där du dessutom kan konfigurera dem genom att byta ut vilken data som visas i de olika fälten.

Fokus i klockan ligger dels på att få aviseringar till armen, dels på tränings- och hälsofunktioner, vilket nog är det folk tycker är viktigast, men det gör att klockan ibland känns som ett glorifierat aktivitetsarmband. Utöver de rena hälsofunktionerna och aviseringar finns ett fåtal ytterligare funktioner såsom kontroll för musikspelaren och miniräknare. Du kan också svara på samtal och använda klockan som ett slags bluetooth-headset, men vänta dig inte att kunna lyssna på musik eller logga med gps utan att ha mobilen med dig, man kan inte få allt för tusen kronor.

CMF uppger att klockan har 11 dagars batteritid vid typisk användning, och min användning verkar vara typisk för det matchar min upplevelse. Du behöver alltså inte ladda den särskilt ofta. Du kan välja att slå på till exempel kontinuerlig mätning av syresättningen i blodet och always on-display, men särskilt det senare får batteriet att tömmas betydligt snabbare. Jag tycker att always on-displayen är lite för ljussvag för att vara praktisk så även om klockan inte alltid tänds när jag lyfter armen föredrar jag ändå att köra utan always on.

När du först drar igång klockan får du välja språk, och svenska är tyvärr inte ett av alternativen, så jag får nöja mig med engelska, men det är hursomhelst sällan särskilt mycket text som visas på klockans skärm. Du synkar klockan mot Nothings app som du installerar i mobilen där du kan se mer detaljerad information om din träningsdata och ändra inställningar i klockan. Där kan du också ställa in de förvalda meddelanden du kan välja mellan när du svarar på en avisering från klockan, och du kanske vill byta ut de engelska meddelandena mot svenska med en gång. Listan av färdiga alternativ kan göras rätt lång, och det funkar smidigt att svara med klockan.

När det gäller träningsfunktionerna finns det som vanligt en stor mängd träningsformer att välja mellan. Lyser med sin frånvaro gör däremot simning, den här klockan är bara vattenskyddad enligt IP68, så den tål förmodligen om du skulle ramla i vattnet, men du kan inte använda den till att logga simning.

Jag blir rätt imponerad över mängden data som klockan plockar fram åt mig efter ett motionspass, inte bara steg och sträcka utan genomsnittlig steglängd, snitt- och maxpuls med mera. Det här är väl kanske vad man har rätt att förvänta sig av en träningsklocka, men inte nödvändigtvis av en smartklocka för under tusenlappen. En annan positiv överraskning är att du kan synka din träning och hälsodata med Strava, Google Health Connect och Apple Health, så du är på inget vis låst till klockans egen hälsoapp när du gör din hälsologgning.

Klockan kan uppmana dig att röra dig vid jämna intervall och den kan detektera löprundor och promenader automatiskt, men det sista fungerar lite primitivt. Om du till exempel varit ute och gått får du efter kanske sju minuter frågan om du vill börja logga en promenad, men loggningen sker då från det ögonblick du tackar ja till det, inte från du började gå som de flesta andra system klarar.

Den hälsodata klockan samlar in kontinuerligt är rätt typisk för smartklockor, vilket betyder att du inte saknar något. Stegräkning, kalorimätning, pulsmätning och den sedvanliga cirkeln med tre mål du ska uppnå under dagen för att peppa dig till att röra dig finns här, och mätdatan känns tillförlitlig och användbar.

Jag läser min kollega Eriks test av den första klockan från CMF by Nothing, och kan konstatera att de brister i detaljerna som han störde sig på i den klockan inte märks av i CMF Watch Pro 2. Emojis visas till exempel korrekt i aviseringar, det går numera att svara på meddelanden, sömnmätningen verkar vara mer tillförlitlig och jag har inga problem med att delar av träningspasset försvinner. CMF Watch Pro 2 känns som en polerad och genomtänkt produkt. Det utbytbara utseendet känns mest som en gimmick, och klockans ambitioner är blygsamma, men de lever upp till dem väl, i synnerhet om man tar hänsyn till den låga prislappen.