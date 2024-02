Test: Sensorem trygghetslarm – larmklocka för äldre utan krav på hemtjänst

Annons

Betyg: 7/10 Fungerar utomhus och inomhus, så länge det finns mobiltäckning

Kontakt med anhöriga och larmcentral dygnet runt, året runt Batteritiden, måste laddas

Ingen hälsomätning som vanliga smartklockor

Trygghetslarmet kan du själv beställa direkt från företaget som erbjuder klockan och då kommer klockan och abonnemanget som krävs i ett paket, så du betalar från 249 kronor per månad.

Den ser ut som en klocka, men det här handlar varken om en traditionell klocka eller en modern smartklocka som vi känner dem idag. Visst kan den här klockan visa tiden, men som användare får du inga smartklockefunktioner som puls, tränings- eller hälsomätning. Det du istället får är möjligheten att via mobilnätet larma om en olycka skulle vara framme, eller för den del om du som användare bara vill ha direkt kontakt med en anhörig samt ta emot samtal på klockan.

Enda fysiska knappen hålls in

Användaren av Sensorem trygghetslarm kan se vad klockan är och hålla in klockans enda fysiska knapp för att ringa ett nödsamtal. Hålls den här knappen in så ringer klockan först upp de anhörigas nummer som ställts in vid installationen och om ingen av dem svarar så skickas samtalet vidare till Sensorems larmcentral som kan skicka vidare samtalet och till exempel kalla på ambulans om det behövs. Klockan får ett vanligt telefonnummer så dit kan de anhöriga också alltid ringa och komma fram till klockan som alltså har en inbyggd högtalartelefon.

Vi har testat klockan i flera månader och då också haft möjlighet att jämföra med andra liknande lösningar, framförallt sådana där en passiv larmknapp på armen aktiverar ett larm och högtalare i hemmet. Det alternativet kräver en basstation i hemmet som då är uppkopplad och ansluten till elnätet. Den stora fördelen Sensorem tillför i den jämförelsen är att hela larmlösningen sitter på armen och därmed alltid är tillgänglig, såväl i hemmet som utomhus. Det kan till exempel vara bra för personer med demens där det finns risk att de går iväg och vilse. Med Sensorem finns då hjälp inom räckhåll via larmet på armen var du än är.

App för de anhöriga

Som anhörig lägger ni in ditt mobilnummer i Sensorem-appen som finns både till Iphone och till Android. I appen så kan du löpande se användarens position om det är inställt så. Ni kan välja om positionen syns ständigt eller enbart vid larm. Det går i appen även att ställa in så kallade geostaket där anhöriga kan få en notis om användaren lämnar ett fördefinierat område, till exempel hemmet. Här hade jag under testperioden lite problem. Med grundinställningen kunde det dröja över en halvtimme innan klockan signalerade att den lämnat zonen och ofta när man som anhörig går in i appen för att titta på position tar det en stund innan klockan hunnit rapportera sin aktuella position.

Klockan behöver laddas ungefär var fjärde dag.

Även användaren av klockan kan ladda ner appen till sin telefon för att göra de inställningar som finns tillgängliga men om användaren inte har en lämplig telefon eller vill ha appen går det alltså för de anhöriga att sköta detta helt själva, eller för användaren att kontakta Sensorems kundtjänst om någon ändring i inställningarna behöver göras. Det går även att göra inställningar genom att logga in på webbplatsen.

Just för geostaket kan man i appen aktivera mer frekvent positionsuppdatering och då dröjer det som regel ungefär en kvart innan jag som anhörig får notisen om att användaren lämnat området.

Uppkopplad direkt mot mobilnätet, så larmet fungerar även utomhus, så länge det finns mobiltäckning.

Batteritiden på klockan är ungefär 4-5 dygn och därmed måste klockan laddas regelbundet. Det här får man som användare påminnelse om genom att klockan med en hög och tydlig röst påminner om just det när batteriet börjar ta slut. Vid ett tillfälle sker detta genom att klockan väcker mig en tidig söndagmorgon, så för att undvika det bör man alltså planera laddningen lite själv också innan klockan påminner dig. Det här har dock Sensorem sedan dess meddelat att kundtjänst kan hjälpa till att ställa regler för och kundtjänsten kan även kalibrera till exempel GPS:en ytterligare och göra fler inställningar än de som är tillgängliga i appen bara man kontaktar dem.